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Aydın'da yeni haftada gök gürültülü sağanaklar etkili olacak

Aydın’da hafta boyunca aralıklı gök gürültülü sağanak bekleniyor; gündüz 25, gece 15 derece civarı, vatandaşlar olumsuzluklara karşı tedbirli olmalı.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 08:47

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EDİTÖR: Aslı Han

Aydın'da yeni haftada gök gürültülü sağanaklar etkili olacak

Aydın yeni haftada yağışlı havanın etkisi altında

Meteoroloji verilerine göre Aydın’da bugünden itibaren hafta boyunca aralıklı gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Yağışların aralıklarla yerel olarak etkili olacağı ve hafta boyu devam edeceği kaydedildi.

haftalık tahmin:

Hava tahminlerine göre kentte Bugün, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Cuma günü ise parçalı bulutlu bir hava öngörülüyor.

vatandaşlara uyarılar:

Hava sıcaklıklarının gündüz yaklaşık 25, gece saatlerinde ise yaklaşık 15 derece civarında olması bekleniyor. Yetkililer, beklenen yağışlarla birlikte meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

AYDIN’DA YENİ HAFTA YAĞIŞLI GEÇECEK

AYDIN’DA YENİ HAFTA YAĞIŞLI GEÇECEK

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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