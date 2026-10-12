Güneyli rüzgarlarla Erzincan, Erzurum ve Bayburt çevresinde sağanak riski

hava durumu değerlendirmesi:

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Erzincan, Erzurum ve Bayburt çevrelerinde öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini bildirdi. Yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçmesi tahmin ediliyor.

gece ve sabah görüş koşulları:

Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor; bu dönemde lokal ölçekte görüş mesafesinde düşüşler görülebilir.

sıcaklık ve rüzgar:

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgarın ise güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

ERZİNCAN VE ÇEVRE İLLERDE SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR