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Güneyli rüzgarlarla Erzincan, Erzurum ve Bayburt çevresinde sağanak riski

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü: Erzincan, Erzurum ve Bayburt çevrelerinde öğle sonrası aralıklı gök gürültülü sağanak, gece ve sabah sis bekleniyor.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 09:19

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EDİTÖR: Aslı Han

Güneyli rüzgarlarla Erzincan, Erzurum ve Bayburt çevresinde sağanak riski

hava durumu değerlendirmesi:

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Erzincan, Erzurum ve Bayburt çevrelerinde öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini bildirdi. Yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçmesi tahmin ediliyor.

gece ve sabah görüş koşulları:

Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor; bu dönemde lokal ölçekte görüş mesafesinde düşüşler görülebilir.

sıcaklık ve rüzgar:

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgarın ise güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

ERZİNCAN VE ÇEVRE İLLERDE SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR

ERZİNCAN VE ÇEVRE İLLERDE SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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