Çermik'te bereketli üzüm sezonu: ürünler 81 ile gönderiliyor

hasat başladı, üreticiler yüzünü güldüren verim:

Üzümüyle tanınan Diyarbakır'ın Çermik ilçesi Kuyu Mahallesi'nde üzüm hasadı sezonu başladı. Binlerce dönüm bağda başlayan çalışmalarla üreticiler, bu yıl bol yağışın da etkisiyle yüksek rekolte sevincini yaşıyor. Hasat edilen üzümler hem yaş meyve olarak pazarlanıyor hem de pestil ve pekmez üretiminde değerlendiriliyor.

Mahalledeki üreticiler, üzümlerin kaliteli olmasının ve hastalık görülmemesinin satış fiyatlarını olumlu etkilediğini belirtiyor. Bölgede yetişen ürünlerin talebi artarken, satış fiyatları kaliteye göre 70-100 lira arasında değişiyor.

üretici örneği: Cuma Çınar'ın beklentileri:

Üzüm hasadına başlayan üreticiler arasında bulunan Cuma Çınar, elindeki 3 dönüm bağdan bu yıl yaklaşık 3 ton üzüm beklediğini aktardı. Çınar, üzümlerinin bir bölümünü yaş olarak sattığını, bir kısmını ise pestil ve pekmez yaparak değerlendirdiğini ifade etti. Üzümlerin susuz ve kaliteli olmasının alıcı ilgisini artırdığını vurguladı.

Yerel üreticiler, artan verim sayesinde hem iç piyasaya hem de dış taleplere daha rahat cevap verilebildiğini söylüyor. Kuyu Mahallesi'nde sezon boyunca yoğun bir toplama, işleme ve paketleme faaliyeti yürütülüyor.

çeşitlilik ve dağıtım ağı:

Kuyu Mahallesi'nde Genç Mehmet, abderi, şire, vanki, tahannebi, öküz gözü, tilki kuyruğu ve boğazkere gibi birçok üzüm çeşidi yetiştiriliyor. Çermik'te üretilen bu üzümler, başta Diyarbakır olmak üzere çevre il ve ilçelerin yanı sıra ülke genelinde tüketicilere ulaşmak üzere 81 ile gönderiliyor.

Üreticiler, önümüzdeki dönem için kaliteyi korumaya ve pazarlama kanallarını güçlendirmeye odaklanıyor. Hasadın yüksek rekolteyle devam etmesi halinde bölge ekonomisine olumlu katkı bekleniyor.

CUMA ÇINAR İSİMLİ ÇİFTÇİ, BU YIL HASADIN İYİ GEÇTİĞİNİ, ÜZÜMLERİNİN BİR KISMINI YAŞ MEYVE OLARAK SATTIĞINI BİR KISMINI DA PESTİL VE PEKMEZ YAPARAK SATTIĞINI SÖYLEDİ