Demirözü'de sis sabahı: ova ve yollar örtüyle buluştu

Demirözü'de sabah sis örtüsü

Bayburt'un Demirözü ilçesinde etkili olan sis, ilçe merkezi ile çevresindeki geniş alanları kapladı. Kırsal kesim ve yerleşimlerin çevresinde farklı görüntüler oluşturan örtü, özellikle alçak kesimlerde yoğunlaştı.

Sis tabakasının yayılımı:

Drone ile kaydedilen görüntülerde sis tabakasının geniş bir alana yayıldığı, bazı bölgelerde tarlaların ve yolların üzerini örttüğü görüldü. Alçak vadiler ve düz arazilerde birinci katman olarak yayılan sis, yüksek kesimlerde daha parçalı bir görünüm sergiledi.

Yerleşimlerdeki yansımalar:

Sis bulutları arasında kalan yerleşim alanları ve çevredeki dağlık arazi havadan kayıtlara yansıdı. Drone görüntüleri hem yapıları kısmen gizleyen sis dokusunu hem de görüş mesafesindeki yer yer azalmayı net biçimde gösterdi.

DEMİRÖZÜ’NDE SİS BULUTLARI OVAYA YAYILDI