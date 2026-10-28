Aydın'da zeytinyağına kadın eli: operatörlük belgeleri törenle teslim edildi

Aydın'da zeytinyağı operatörlerine belgeleri takdim edildi

Aydın'da hayata geçirilen 'Zeytinyağında Kadın Eli' projesi kapsamında eğitim ve sınav süreçlerini başarıyla tamamlayan kadın zeytinyağı operatörlerine belgeleri, AYTO Akademi Salonu'nda düzenlenen törenle verildi. Program, proje ortaklarının katılımı ve yerel paydaşların desteğiyle gerçekleştirildi.

proje ortakları ve hedefleri:

Projeye Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA), Aydın Ticaret Odası (AYTO) Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi (AYMES) ile AYTO Kadın Girişimciler Kurulu öncülük ve destek sundu. Programın koordinatörlerinden Hurşit Özdemir, proje hazırlık ve uygulama sürecine ilişkin bilgi vererek projeye gösterilen ilginin yoğun olduğunu belirtti. GEKA adına söz alan Alper Avşar ise zeytin ve zeytinyağının bölge ekonomisindeki önemine vurgu yaparak, katma değeri yüksek sektörde kadın ve genç girişimcilerin desteklenmesinin GEKA öncelikleri arasında yer aldığını ifade etti.

tören akışı ve katılımcı vurguları:

Programda ilk sözü alan AYTO Yönetim Kurulu Üyesi Belgin Çekmen Altay, TOBB Yönetim Kurulu Toplantısı nedeniyle Ankara'da bulunan TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve AYTO Başkanı Hakan Ülken'in selamlarını iletti. Altay, AYMES bünyesinde yürütülen mesleki eğitim ve belgelendirme çalışmalarının kadınların ekonomik yaşama daha etkin katılımını desteklediğini belirterek proje paydaşlarına teşekkür etti.

Konuşmaların ardından proje tanıtım filmi gösterildi ve belge takdim töreni gerçekleştirildi. Törene katılan kadınlara belgeleri takdim edilirken, ilgi gösteren paydaşlar ile katılımcılar toplu fotoğrafla programı sonlandırdı. Etkinlik, yerel düzeyde kadınların zeytinyağı üretim zincirinde yetkinleşmesine yönelik somut bir adım olarak değerlendirildi.

AYDIN’DA HAYATA GEÇİRİLEN “ZEYTİNYAĞINDA KADIN ELİ” PROJESİ KAPSAMINDA EĞİTİM VE SINAV SÜREÇLERİNİ TAMAMLAYAN KADIN ZEYTİNYAĞI OPERATÖRLERİNE BELGELERİ, AYTO AKADEMİ SALONU’NDA DÜZENLENEN TÖRENLE VERİLDİ.