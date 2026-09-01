Bilecik'ten Başakşehir'e iki kürsü

bilecikli sporculardan ulusal başarı

İstanbul Başakşehir Spor Salonu'nda düzenlenen Yeşilay Minik-Yıldız Muay Thai Türkiye Şampiyonası'nda Bilecik'i temsil eden sporcular önemli bir başarı gösterdi. Esfira Celil minik bayanlar +60 kilogramda, Eren Kılınç ise yıldız erkekler 60 kilogramda Türkiye üçüncüsü oldu.

müsabaka detayı:

Turnuva farklı yaş ve kilo kategorilerinden çok sayıda sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Bilecikli sporcular, turnuva süresince sergiledikleri performansla kürsüye çıkmayı başardı ve aileleri ile camiaya gurur verdi.

antrenörün değerlendirmesi:

Sporcuların antrenörü Burak Buğday, Esfira Celil ve Eren Kılınç'ın elde ettiği başarılardan dolayı ekipçe büyük sevinç yaşadıklarını söyledi.

BİLECİKLİ SPORCULARDAN TÜRKİYE DERECELERİ