Bilecik'ten Başakşehir'e iki kürsü

bilecikli sporculardan ulusal başarı
İstanbul Başakşehir Spor Salonu'nda düzenlenen Yeşilay Minik-Yıldız Muay Thai Türkiye Şampiyonası'nda Bilecik'i temsil eden sporcular önemli bir başarı gösterdi. Esfira Celil minik bayanlar +60 kilogramda, Eren Kılınç ise yıldız erkekler 60 kilogramda Türkiye üçüncüsü oldu.
müsabaka detayı:
Turnuva farklı yaş ve kilo kategorilerinden çok sayıda sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Bilecikli sporcular, turnuva süresince sergiledikleri performansla kürsüye çıkmayı başardı ve aileleri ile camiaya gurur verdi.
antrenörün değerlendirmesi:
Sporcuların antrenörü Burak Buğday, Esfira Celil ve Eren Kılınç'ın elde ettiği başarılardan dolayı ekipçe büyük sevinç yaşadıklarını söyledi.
BİLECİKLİ SPORCULARDAN TÜRKİYE DERECELERİ
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