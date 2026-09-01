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Bilecik'ten Başakşehir'e iki kürsü

Başakşehir'deki Minik-Yıldız Muay Thai Türkiye Şampiyonası'nda Bilecikli sporcular Esfira Celil ve Eren Kılınç iki Türkiye üçüncülüğü kazandı.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 10:13

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Bilecik'ten Başakşehir'e iki kürsü

bilecikli sporculardan ulusal başarı

İstanbul Başakşehir Spor Salonu'nda düzenlenen Yeşilay Minik-Yıldız Muay Thai Türkiye Şampiyonası'nda Bilecik'i temsil eden sporcular önemli bir başarı gösterdi. Esfira Celil minik bayanlar +60 kilogramda, Eren Kılınç ise yıldız erkekler 60 kilogramda Türkiye üçüncüsü oldu.

müsabaka detayı:

Turnuva farklı yaş ve kilo kategorilerinden çok sayıda sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Bilecikli sporcular, turnuva süresince sergiledikleri performansla kürsüye çıkmayı başardı ve aileleri ile camiaya gurur verdi.

antrenörün değerlendirmesi:

Sporcuların antrenörü Burak Buğday, Esfira Celil ve Eren Kılınç'ın elde ettiği başarılardan dolayı ekipçe büyük sevinç yaşadıklarını söyledi.

BİLECİKLİ SPORCULARDAN TÜRKİYE DERECELERİ

BİLECİKLİ SPORCULARDAN TÜRKİYE DERECELERİ

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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