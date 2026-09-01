Gürel: verdikleri sözler tutulmadı, kulübün defterleri neden saklanıyor

Denizli İdman Yurdu 1959 sahaya hazırlanırken yönetimde gerilim:

Yeni sezonu TFF Nesine 3. Lig 2. Grup’ta geçirecek olan Denizli İdman Yurdu 1959, 6 Eylül 2026 tarihinde deplasmanda oynanacak Altay maçı hazırlıklarını Teknik Sorumlu Okan Kayhan nezaretinde sürdürüyor. Hazırlıkların devam ettiği süreçte kulübün kurucu başkanı ve yönetim kurulu üyesi İbrahim Gürel yönetimin devriyle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

Gürel'in iddiaları ve alınan kararlar:

Gürel, kulübü ikinci amatörden alıp 3. Lig'e taşıyacak kadar emek verdiklerini belirterek, yeni dönemde takımı Denizli'ye mal etme ve kulübü profesyonelleştirme amacıyla bazı yeni isimleri yönetime aldıklarını söyledi. Buna karşılık, "bizde bu süreçte yaşananların ortaya çıkması için yargıya gittik, gerçekler mahkeme de ortaya çıkacaktır" diyerek verilen sözlerin tutulmadığını vurguladı.

Gürel, süreçle ilgili olarak gecenin yarısında imza istendiğini ve sorulduğunda kendilerine söz verildiğini ifade etti. "Biz sözümüze güvenerek bu işi yapmış olduk. Fakat verilen sözler yerine gelmeyince bir durum hasıl olmuş oldu" sözleriyle yaşanan güven sorununa dikkat çekti ve olayı mahkemeye taşıdıklarını belirtti.

Hukuki süreç ve denetim talebi:

Kurucu başkan hukuki sürecin başladığını ve mahkemenin davalarını kabul ettiğini söyledi. Gürel, özellikle yönetim defterlerinin denetim kuruluna verilmekten kaçınıldığını iddia ederek bunun bir nedeninin olduğunu düşündüklerini ifade etti: "Mahkemeden önce denetleme kurulu denetlesin ki bu tür polemikler ortaya çıksın."

Gürel, taleplerinin şeffaflık ve gerçeklerin açığa çıkması yönünde olduğunu vurguladı: "Madem kulübe bu kadar yatırım yapmışsınız, bu kadar para vermişsiniz defterleri verin bu ortaya çıksın. Kimse de konuşmasın." Ayrıca denetim kurulunun şu anda hukuki süreci başlattığını, konunun kendi kişisel durumuyla ilgili olmadığını belirtti.

Kurul içindeki gerilim, kulübün geçmişteki emekleriyle gelecekteki yönetim yapısı arasındaki farklara işaret ediyor. Gürel, "Biz bunlara bu kulübü tuta koyun diye verdik. Bunlar kulübü yutmaya çalışıyorlar. Tutmak farklı yutmak farklı" ifadeleriyle endişesini özetledi ve gerçeklerin mahkeme ortamında ortaya çıkmasını beklediklerini kaydetti.

Kulübün sezon hazırlıkları sürerken, hem sportif performans hem de yönetimsel şeffaflık gündemdeki yerini koruyor. Mahkeme süreci ve denetim kurulunun incelemeleri, önümüzdeki dönemde kulübün hem idari hem de sportif geleceğini şekillendirecek temel unsurlar olacak.

YENİ SEZONDA TFF NESİNE 3. LİG 2. GRUPTA MÜCADELE EDECEK OLAN DENİZLİ İDMAN YURDU 1959 SEZONUN İLK MAÇI OLAN ALTAY MAÇINA HAZIRLANIRKEN KURUCU BAŞKAN VE YÖNETİM KURULU ÜYESİ İBRAHİM GÜREL'DEN KULÜBÜN DEVRİ İLE İLGİLİ ÇARPICI AÇIKLAMALAR GELDİ. BAŞKAN GÜREL MEVCUT YÖNETİMİN BAZI SÖZLER VERDİĞİNİ ANCAK BU SÖZLERİ TUTMADIĞINI BELİRTEREK BİZDE BU SÜREÇTE YAŞANANLARIN ORTAYA ÇIKMASI İÇİN YARGIYA GİTTİK GERÇEKLER MAHKEME DE ORTAYA ÇIKACAKTIR DEDİ.