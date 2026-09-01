Başkan Tugay'dan deniz vurgusu: sezonun ilk mezadı İzmir'de gerçekleşti

1 Eylül ile yeniden denize açılan balıkçılar İzmir Su Ürünleri Hali'nde ilk ürünleri sundu

İzmirli balıkçılar dört aylık aranın ardından 1 Eylül itibarıyla "Vira Bismillah" diyerek yeniden denize açıldı. Sezonun ilk ürünleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi Su Ürünleri Hali'nde tezgâhlarda yerini alırken, günün ilk ışıklarında hale gelen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay sezonun ilk mezadına katıldı.

Tugay'a İzmir Ticaret Odası Su Ürünleri Meslek Komitesi Başkanı ve Balıkçı İş Adamları Derneği Başkanı Mehmet Şahin Çakan, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Halit Çelik, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Bülent Üngür ve sektör temsilcileri eşlik etti. Açık artırmayla satışa çıkarılan ilk ürünler arasında levrek ve barbun yer aldı.

Başkan Tugay'ın ziyareti ve mesajları:

Halde esnafı tek tek ziyaret eden Başkan Tugay, yeni sezondaki beklentileri dinleyip esnafa bol kazanç diledi ve ardından sezonun ilk mezadına katıldı. Tugay, sektöre ve denizlere ilişkin şu değerlendirmeleri yaptı: "Bugün 1 Eylül. Yeni av sezonu açıldı. Bütün balıkçılarımıza, ekmeğini denizden çıkaran bütün kardeşlerimize bereketli bir yıl diliyorum." Ayrıca İzmir'in su ürünleri alanındaki önemine değinen Tugay, "İzmir su ürünleri ihracatında şu anda Türkiye’nin lideri konumunda. Ciddi miktarda ihracat yapılıyor." ifadelerini kullandı.

Denizlerin korunmasına dikkat çeken Tugay, "Denizleri korumamız lazım; en büyük mesajımız bu olacak. Denizlerin kirletilmemesi için herkes özen göstermeli ki, denizler de bereketini kaybetmesin. Verimli bir sezon diliyorum. Balıkçılarımız bol bol yakalasın, yurttaşlarımız da yesin." diye konuştu.

Hale yapısı, kapasite ve yıl boyu destekler:

İzmir Büyükşehir Belediyesi Su Ürünleri Hali, 29 yıldır kent ve sektör hizmetinde. Buca Kaynaklar'da 58 bin metrekarelik alanda faaliyet gösteren hal, işlem hacmi bakımından Türkiye'nin ilk sırasında yer alıyor. Tesiste 81 kişi görev yapıyor; günlük ortalama 5 bin ziyaretçi ve 2 bin araç giriş yapıyor. Halde 44 balık satış yeri, bir lokanta, bir çay ocağı, 748 metrekarelik soğuk hava deposu, dört buz satış yeri ve paket arıtma tesisi bulunuyor. İşletme onay belgesine sahip sayılı hallerden biri olan tesis, Avrupa Müktesebat Heyeti tarafından örnek hal olarak gösterildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, balıkçılığın güçlendirilmesi amacıyla yıl boyunca destek sağlıyor. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı aracılığıyla 15 ilçede 34 su ürünleri kooperatifine bağlı 750'nin üzerinde balıkçıya yaprak buz, boya ve macun gibi doğrudan destekler verildi. Haledeki hizmet koşulları iyileştirildi; ibadethane ve tuvaletler ile kapalı mezat alanındaki balık temizleme bölümleri yenilendi. Restoran yeniden hizmete açılırken, açık mezat alanının ızgara sistemi yenilendi ve alanın hava şartlarından korunması için sundurma çalışmaları başlatıldı.

İzmir Ticaret Odası Su Ürünleri Meslek Komitesi Başkanı Mehmet Şahin Çakan da sezonun ilk günündeki görünümü değerlendirerek, "4 buçuk aylık uzun bir aradan sonra hayırlısıyla sezona başladık. Sabah gelen balıklardan gördüğümüz kadarıyla bol ve bereketli bir sezon yaşıyoruz. Genel iklim şartları ve yağışlar nedeniyle bu sene balıklarda havyar tuttu. Bereketli bir sezon olacağını tahmin ediyoruz." dedi.

GÜNÜN İLK IŞIKLARINDA BALIKÇI ESNAFIYLA BULUŞAN İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI CEMİL TUGAY, SEZONUN İLK MEZADINA KATILDI.