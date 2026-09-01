Osmanelispor transfer atağını sürdürüyor: üç isim ve dayı genel kaptan

Osmanelispor yeni sezon hazırlıklarını transferlerle şekillendiriyor

Bilecik'i 2026-2027 futbol sezonunda Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) temsil edecek Osmanelispor, transfer çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. 2025-2026 sezonunda Bilecik 1. Amatör Lig'de şampiyon olarak adını PGL’ye yazdıran kulüp, daha önce kadrosuna alınan 8 isme ek olarak üç yeni oyuncuyla daha anlaşma sağladı.

Yeni transferler:

Osmanelispor, geçtiğimiz günlerde kadrosuna dahil ettiği isimlere devam ederek Faruk Erdoğan, Muhammed Bal ve Baran Özdemir ile sözleşme imzaladı. Kulüp, Faruk Erdoğan için oyun görüşü ve saha içindeki doğru tercihleri vurgularken; Muhammed Bal’ın teknik kapasitesi, bire birde etkili çalım yeteneği ve güçlü oyun görüşünün takıma katkı sağlayacağına işaret etti. Genç ve yetenekli orta saha oyuncusu Baran Özdemir ise dinamizmi ve oyun görüşüyle orta sahaya güç katması beklenen isim olarak açıklandı.

Ayrıca kulüp daha önce kadrosuna Bodrumspor ve Sakaryaspordan 1’er oyuncu olmak üzere toplam 8 ismi dahil etmişti; böylece transfer hareketliliği devam ediyor.

Genel kaptan ataması:

Osmanelispor’un uzun yıllara dayanan siması ve camianın önemli ismi 'Dayı' lakaplı Hasan Koç, yeni sezonda takımın genel kaptanlık görevine getirildi. Başkan Akın Okumuş yapılan atamaları değerlendirirken, oyuncuların takım kimyasına ve sezon hedeflerine olumlu katkı sağlayacağına inandıklarını belirtti ve Hasan Koç’a yeni görevinde başarı diledi.

Kulübün transfer stratejisi, PGL’de rekabetçi bir kadro oluşturmak ve hem genç hem deneyimli isimleri harmanlayarak önümüzdeki sezona hazırlanmak üzerine şekilleniyor.

OSMANELİSPOR'UN YAŞAYAN EFSANESİ 'DAYI' LAKAPLI HASAN KOÇ