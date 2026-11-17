Görüşme ve bildirinin içeriği:

ABD Başkanı Donald Trump, Manila'da Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul ile yaptığı görüşme sonrası, iki ülke arasındaki ticari müzakerelerin "önemli ölçüde sonuçlandığına" dair ortak bir bildiri imzaladıklarını açıkladı. Trump, müzakere sürecinin ileri aşamaya geldiğini ve önümüzdeki haftalarda resmi anlaşma detaylarının tamamlanacağını söyledi.

Trump konuşmasında, "Tayland, uzun zamandır peşinde olduğumuz bir şey olan ABD ihracatındaki tüm gümrük vergilerini kaldıracak. Bu inanılmaz bir zafer. Önümüzdeki haftalarda resmi anlaşmamızın detaylarını sonuçlandırmayı sabırsızlıkla bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Hangi engeller kaldırılacak ve taahhütler:

Trump, anlaşma kapsamında Amerikan araçları, tıbbi cihazlar, ilaçlar, etanol ve kümes hayvanları üzerindeki önemli tarife dışı engellerin kaldırılacağını söyledi. Ayrıca Tayland'ın, Amerikan tarım ürünleri için yaklaşık 2,6 milyar dolar tutarında ek alım yapmayı taahhüt ettiğini belirtti.

Ticari ilişkiler ve geçmişe ilişkin notlar:

Haberde belirtilene göre ABD, Tayland'ın en büyük ihracat pazarı konumunda olup bu yılki toplam ihracatının %24,6'sını oluşturuyor. Bu oran, müzakerelerin Tayland için stratejik önemini öne çıkarıyor.

Metinde ayrıca Tayland'ın geçmişte ABD tarafından 2025'te uygulamakla tehdit edilen %36'lık gümrük vergisi ile karşı karşıya kaldığı; Washington'ın daha sonra bu oranı bazı bölgesel rakiplerle tutarlı olacak şekilde %19'a indirdiği hatırlatılıyor. İki ülke Ekim 2025'te ekonomik ilişkileri güçlendirmeyi amaçlayan Karşılıklı Ticaret Anlaşması Çerçevesi üzerinde uzlaşmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Tayland'ın ABD ihracatına uygulanan tüm gümrük vergilerini kaldıracağını, iki ülke arasındaki ticaret anlaşmasının yakında imzalanacağını ifade etti.