Olayın meydana geldiği nokta ve ilk tespitler:

Saldırı, saat 15.30 sıralarında Eyüpsultan Aliybeyköy Atatürk Caddesi'nde gerçekleşti. İddiaya göre, kırmızı ışıkta bekleyen aracın içinde bulunan Ferhat Y.'ye yaklaşan kimliği belirsiz bir kişi aracına yakın mesafeden

16 el ateş etti. Vücuduna isabet eden mermiler sonucunda ağır yaralanan Ferhat Y. için bölgeye çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi.

Görüntülerde görülenler:

Olay anına ilişkin görüntülerde saldırganın silahla ateş açtığı ve hedef alınan kişinin aracın yanında veya içinde yere düştüğü anlaşılıyor. Görüntü kayıtları yayımlandı ve olayın nasıl geliştiğine dair görsel kanıt sağlıyor.

Soruşturmanın seyri ve güvenlik önlemleri:

Olayın, ilk bulgulara göre alacak verecek meselesinden kaynaklandığı öğrenildi. Olayın ardından polis ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı; bölgedeki kamera kayıtları, tanık ifadeleri ve deliller toplanarak saldırganın yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Eyüpsultan’da kırmızı ışıkta bekleyen araca silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı