Şirintepe'ye yeni proje detayları:

Kağıthane Belediyesi, Teknolojik Otopark Çözümleri Projesi kapsamında Şirintepe Mahallesi'nde yeni bir yeraltı otoparkı inşa etmeye hazırlanıyor. Proje, Acıyonca Sokak ile Barbaros Caddesi arasında konumlandırılacak ve üç katlı bir yapı olarak tasarlanıyor. Planlanan kapasite 170 araç olarak belirlenirken, yalnızca araç parkı sağlanması hedeflenmiyor; proje aynı zamanda mahalleye yeni sosyal alanlar da kazandırmayı amaçlıyor.

Otoparkın giriş-çıkış düzeni ve araç dolaşımını kolaylaştıracak teknoloji çözümleriyle donatılması planlanıyor. Böylece bölgedeki sokaklarda yaşanan park yoğunluğunun azalması, mevcut açık alanların daha verimli kullanılması ve trafik akışının rahatlaması hedefleniyor.

Amaç ve beklentiler:

Proje ile hedeflenen temel kazanımlar arasında park sorununa kalıcı çözüm üretmek, mahalledeki yeşil alan miktarını artırmak ve komşuluk ilişkilerini güçlendirecek ortak kullanıma açık mekanlar oluşturmak yer alıyor. Projede ayrıca çocukların güvenle vakit geçirebileceği bir çocuk bahçesi ve farklı yaş gruplarına hizmet verebilecek sosyal tesisler planlandı.

Belediye yetkilileri, yatırımın yalnızca araç kapasitesi sunmadığını; aynı zamanda çevresel ve sosyal fayda sağlayacak bir kentsel dönüşüm adımı olarak görüldüğünü vurguluyor. Projenin tamamlanmasının ardından hem park alanı ihtiyacında belirgin azalma hem de mahalle sakinlerinin dinlenme ve sosyalleşme imkanlarında artış bekleniyor.

Belediye açıklaması ve uygulama süreci:

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin proje hakkında yaptığı açıklamada, seçim öncesi verilen sözlerin hayata geçirildiğini belirtti ve projenin Şirintepe'ye değer katacak şekilde planlandığını ifade etti. Başkan Öztekin, projenin amacının ilçede otopark ihtiyacına kalıcı çözümler üretmek ve vatandaşların bir araya gelebileceği yeni alanlar sağlamak olduğunu söyledi.

Şirintepe Mahallesi'nde hayata geçirilmesi planlanan proje; park sorununa çözüm getirmenin yanı sıra yeşil alanların ve sosyal donatıların artırılması hedefini taşıyor. Uygulama takvimi, inşaat aşamaları ve hizmete açılma tarihleriyle ilgili detaylar belediye tarafından duyurulacak.

KAĞITHANE BELEDİYESİ, TEKNOLOJİK OTOPARK ÇÖZÜMLERİ PROJESİ KAPSAMINDA ŞİRİNTEPE MAHALLESİ’NE 170 ARAÇ KAPASİTELİ YENİ BİR YERALTI OTOPARKI KAZANDIRMAK İÇİN HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRÜYOR.