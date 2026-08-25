Çanakkale önlerinde dümen arızası: boş ham petrol tankeri Karanlık Liman'a demirlendi

Olayın gelişimi:

Çanakkale Boğazı'ndan geçen 251 metre uzunluğundaki FRONT ALTAIR isimli boş ham petrol tankeri, Kepez önlerinde dümen arızası yaşadı. Gemi, Yalova'dan Ege Denizi yönüne seyrederken meydana gelen arızayı kaptan telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü'ne bildirdi.

Müdahale ve refakat organizasyonu:

Bildirimin ardından bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) tarafından KURTARMA-12 ve KURTARMA-16 römorkörleri sevk edildi. Çanakkale Liman Başkanlığı talimatıyla gemiye kılavuz kaptan verildi ve römorkör refakatiyle güvenli bölgeye çekilmesi planlandı.

Demirleme ve trafik güvenliği:

Gemi, kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde Karanlık Liman bölgesine götürülerek burada demirletildi. Olay sırasında boğazı geçecek diğer gemiler, arıza ve alınan tedbirler hakkında bilgilendirildi; böylece deniz trafiğinin güvenli akışı sağlandı.

Yetkililer, olayın çevreye veya diğer seferlere etkisi konusunda hızlı müdahale sayesinde olumsuz bir durum yaşanmadığını bildirdi.

Boş ham petrol tankeri Çanakkale önlerinde dümen arızası yaptı