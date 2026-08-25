Bolu dağı tünelinde arkadan çarpma sonucu motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli İlker Erdem Viyadüğü mevkiinde gece saatlerinde meydana gelen kazada, aynı yönde ilerleyen kamyona arkadan çarpan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi. Olayda ölen sürücünün ismi Osman Yılmaz olarak bildirildi.

kaza ve ilk müdahale:

Edinilen bilgilere göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan 34 BJ 6329 plakalı motosikleti kullanan Osman Yılmaz, önünde seyreden Y.K. idaresindeki 37 AAN 078 plakalı kamyona arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kaza yerinde yaptıkları kontrolde Osman Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

soruşturma ve işlemler:

Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından cenaze, Bolu Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı; jandarma ekipleri olayın oluş nedenini ve trafik koşullarını araştırıyor.

Kazanın detaylarına ilişkin resmi açıklamalar ve soruşturma sonuçları yetkili birimler tarafından paylaşılacak.

TEM OTOYOLU’NUN BOLU DAĞI TÜNELİ KESİMİNDE, MOTOSİKLETİN AYNI YÖNDE İLERLEYEN KAMYONA ARKADAN ÇARPTIĞI KAZADA SÜRÜCÜ OSMAN YILMAZ HAYATINI KAYBETTİ.