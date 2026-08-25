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Yangında 500 balya zarar gören üreticiye muğla büyükşehir'den hızlı destek

Ortaca'nın Okçular Mahallesi'ndeki 23 Ağustos 2026 ahır yangınında 500 balya yanan üretici Fethi Erken için Muğla Büyükşehir hasar tespiti başlattı.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 12:57

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Yangında 500 balya zarar gören üreticiye muğla büyükşehir'den hızlı destek

Muğla büyükşehir ekipleri olay yerinde inceleme başlattı:

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Ortaca ilçesi Okçular Mahallesinde 23 Ağustos 2026 tarihinde meydana gelen ahır yangını sonrası mağdur olan üreticiye destek için harekete geçti. Yangında üretici Fethi Erkene ait 500 adet küçük kare ot balyası yanarak kullanılamaz hale geldi.

Bölgeye intikal eden Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı teknik personeli, üreticiyi ziyaret ederek olay yerinde ilk hasar tespit çalışmalarına başladı. Ekipler yangının nedenini ve zarar miktarını yerinde inceleyip raporlayacak.

hasar tespit çalışması ve verilecek destek:

Yapılacak çalışmanın tamamlanmasının ardından Büyükşehir Belediyesi, tespit edilen ihtiyaçlar doğrultusunda üreticiye gerekli desteği sağlayacağını duyurdu. Yetkililer, destek sürecinin üreticinin mağduriyetini kısa sürede hafifletecek şekilde planlanacağını belirtti.

Tarım desteğinin kapsamı, hasar raporunun sonuçlarına göre belirlenecek; belediye ekipleri üretimin devamlılığını sağlamak amacıyla öncelikli ihtiyaçları göz önünde tutuyor.

geçmiş müdahaleler ve başkanın mesajı:

Muğla Büyükşehir Belediyesi, benzer durumlarda da üreticilerin yanında oldu. Daha önce Ula'nın Portakallık Mahallesi'nde meydana gelen ahır yangınında üretici Yüksel Altan 1500 adet küçük kare ot balyası ile 4 büyükbaş hayvan kaybı yaşamış, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından kendisine kesif yem ve kaba yem desteği sağlanmıştı.

Kıyı Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise üreticilere yönelik açıklamasında üreticinin emeğinin kıymetli olduğunu vurgulayarak her koşulda onların yanında olacaklarını belirtti: Üreten, toprağına sahip çıkan çiftçimizin emeği bizim için çok kıymetli. Yangın, afet ya da başka bir olumsuzluk karşısında hiçbir üreticimizi yalnız bırakmıyoruz. Çünkü biliyoruz ki üretici ayakta kalırsa Muğla’nın bereketi, tarımı ve geleceği de güçlü olur. Her zaman çiftçimizin, üreticimizin ve emeğiyle geçinen hemşehrilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz

Belediye yetkilileri, hasar tespitinin tamamlanmasının ardından sağlanacak desteğin kapsamı ve uygulama takvimi hakkında üretici ile koordineli şekilde bilgi verileceğini açıkladı.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ORTACA’NIN OKÇULAR MAHALLESİ’NDE MEYDANA GELEN AHIR YANGININDA 500...

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ORTACA’NIN OKÇULAR MAHALLESİ’NDE MEYDANA GELEN AHIR YANGININDA 500 ADET OT BALYASI ZARAR GÖREN ÜRETİCİ FETHİ ERKEN İÇİN HAREKETE GEÇTİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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