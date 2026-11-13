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Aynı anda kalp krizi ve felç: ekip çalışmasıyla hayata döndü

Kütahya’da kalp krizi ve akut inme birlikte gelişen 78 yaşındaki hasta, nöroloji ve kardiyoloji uzmanlarının koordineli müdahalesiyle tamamen iyileşti.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 09:48

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EDİTÖR: Serkan Varol

Aynı anda kalp krizi ve felç: ekip çalışmasıyla hayata döndü

Kütahya'da eş zamanlı kalp krizi ve inme müdahalesi:

Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran 78 yaşındaki kadın hastada, aynı anda hem koroner hem de beyin damarlarında ciddi tıkanıklık saptandı. Hastada bilinç kaybı ve iki taraflı felç gelişmesi üzerine ekibin dakikası dakikasına yürüttüğü müdahaleler hayat kurtardı.

tanı ve tıkayıcı lezyonlar:

Yapılan tetkikler, kalp damarlarında ve beynin her iki tarafındaki ana damarlarda belirgin tıkanıklıklar olduğunu gösterdi. Kliniğin ağır seyretmesi nedeniyle zaman kaybı kabul edilmedi; hızlı değerlendirme sonucu hem kardiyovasküler hem nörolojik acil protokoller eşzamanlı işletildi.

koordineli tedavi ve uygulanan yöntemler:

Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mustafa Çetiner ile Kardiyoloji Uzmanı Dr. Mehmet Yaymacı ortak planla iki ayrı hayati müdahaleyi gerçekleştirdi. Dr. Mehmet Yaymacı kalp damarındaki tıkanıklığı stent uygulamasıyla açarken, Doç. Dr. Mustafa Çetiner beyin damarlarındaki tıkanıklıklara mekanik trombektomi ile müdahale etti.

Uygulanan girişimlerin ardından hastanın kalp fonksiyonları ile nörolojik durumu tamamen düzeldi ve hasta stabil hale getirildi.

uzmanların vurgusu:

Doç. Dr. Mustafa Çetiner acil serviste kalp krizi ile inmenin eşzamanlı görüldüğü vakalarda hızlı tanı ve müdahalenin hayati önem taşıdığını; farklı uzmanlık alanlarının koordineli çalışmasının tedavi başarısında belirleyici olduğunu belirtti.

KÜTAHYA’DA AYNI ANDA KALP KRİZİ VE FELÇ GEÇİREN HASTA HAYATA TUTUNDU

KÜTAHYA’DA AYNI ANDA KALP KRİZİ VE FELÇ GEÇİREN HASTA HAYATA TUTUNDU

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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