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Tekirdağ'da manda yetiştiriciliği saha ziyaretleriyle ele alındı

Mehmet Aksoy, Saray ilçesindeki manda üreticilerini ziyaret ederek üretim kapasitesinin artırılması ve sürdürülebilirlik için talepleri yerinde dinledi.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 10:02

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EDİTÖR: Aslı Han

Tekirdağ'da manda yetiştiriciliği saha ziyaretleriyle ele alındı

Tekirdağ'da manda yetiştiriciliği saha ziyaretleriyle ele alındı

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, Saray ilçesinde manda yetiştiriciliği yapan işletmeleri ziyaret ederek üretim süreçleri, sorunlar ve talepler hakkında yerinde incelemeler gerçekleştirdi. Ziyaretler, üretimin geliştirilmesi ve hayvansal üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması hedefiyle yapıldı.

Saha incelemeleri ve üreticilerle görüşmeler:

Aksoy, Saray ilçesine bağlı kırsal Güngörmez Mahallesi’ndeki işletmelerde üretim faaliyetlerini inceledi. Yapılan görüşmelerde yetiştiriciler, işletmelerin günlük işleyişi, karşılaştıkları güçlükler ve talep ettikleri destekler hakkında bilgi verdi. Heyet halinde yapılan gezilerde üreticilerle birebir diyalog kurulması, sahadaki ihtiyaçların doğrudan tespiti açısından öncelikli yöntem olarak benimsendi.

Ziyaretlerde öne çıkan konular arasında, üretim kapasitesinin artırılması, işletmelerin sürekliliğinin sağlanması ve hayvansal verimliliğin yükseltilmesi yer aldı. Aksoy, üreticilerin öneri ve taleplerini not alarak, saha bulgularını değerlendirmek üzere müdürlükle paylaşılacağını belirtti.

İl müdürlüğünün değerlendirmesi ve sonraki adımlar:

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, hayvansal üretimin geliştirilmesi amacıyla saha çalışmalarının sürdüğü vurgulandı. Müdürlük, üreticilerin ihtiyaçlarının belirlenmesi ve karşılaşılan sorunların yerinde tespiti için benzer saha ziyaretlerinin devam edeceğini kaydetti.

Bu ziyaretler, yerel düzeyde destek mekanizmalarının şekillendirilmesi ve manda yetiştiriciliğinin bölge ekonomisine katkısının artırılması açısından değerlendirme fırsatı sundu. Müdürlük yetkilileri, elde edilen geri bildirimler doğrultusunda uygulamaya konulabilecek destek ve düzenlemeleri ele alacaklarını ifade etti.

Saha çalışmalarıyla ilgili bilgi alma ve üreticilerle doğrudan iletişim kurma çabalarının devam edeceği belirtilirken, alınan notlar ve tespitler doğrultusunda sürece ilişkin adımların planlanacağı bildirildi.

TEKİRDAĞ İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRÜ MEHMET AKSOY, SARAY İLÇESİNDE MANDA YETİŞTİRİCİLİĞİ YAPAN...

TEKİRDAĞ İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRÜ MEHMET AKSOY, SARAY İLÇESİNDE MANDA YETİŞTİRİCİLİĞİ YAPAN ÜRETİCİLERİ ZİYARET EDEREK İŞLETMELERDE İNCELEMELERDE BULUNDU.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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