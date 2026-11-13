Sabah ayrılan arkadaşını boğazından bıçakladı, evde kendini kilitledi

Olayın kısa özeti

Adana'nın Seyhan ilçesinde bir apartman dairesinde gece eğlencesi sonrası çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak yaralandı. Olay, Kurtuluş Mahallesi Şinasi Efendi Caddesi'ndeki bir apartmanın üçüncü katında gerçekleşti.

Saldırı ve olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre, Dilvan Ö. (25) ve beraberindeki kişiler geceyi Burak Y. (42)'nin evinde geçirdi. Sabah uyandığında arkadaşlarının evden ayrıldığını gören Dilvan Ö., sinirlenerek ev sahibi ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Burak Y. boğazından bıçakla yaralandı.

Polis müdahalesi ve adli süreç:

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dilvan Ö. evin içinde kendisini kilitleyerek teslim olmamak için direndi; bölgeye özel harekât ekipleri çağrıldı ve düzenlenen operasyonla şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri sırasında şüphelinin susma hakkını kullandığı öğrenildi. Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, basın mensuplarına "Allah’a emanet olun, haksızlığa uğradım" dedi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Dilvan Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayda boğazından yaralanan Burak Y. ise tedavisinin tamamlanmasının ardından hastaneden taburcu edildi.

İŞLEMLERİNİN ARDINDAN ADLİYEYE SEVK EDİLEN DİLVAN Ö., ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.