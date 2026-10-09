Emzirme, anne için kanser riskini azaltan önemli bir etken olabilir

Emzirme ve kanser riski:

Emzirme denildiğinde çoğunlukla bebeğe sağlanan besinsel faydalar akla gelse de, bu süreç annenin uzun vadeli sağlığına da katkıda bulunabiliyor. Medicana Sağlık Grubu Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Latife Nevin Pehlivanlar Dar, emzirmenin meme ve yumurtalık kanseri riskinin azalmasıyla ilişkilendirildiğini vurguluyor ve bu etkinin özellikle toplam emzirme süresi uzadıkça daha belirgin hale geldiğini belirtiyor.

Ancak Op. Dr. Pehlivanlar Dar, tek bir davranışın kanseri tamamen önlemeyeceğini, yaş, genetik özellikler, hormonal etkenler ve yaşam alışkanlıklarının beraber rol oynadığını hatırlatıyor: "Bu nedenle tek bir davranışın kanseri kesin olarak önlemesi mümkün değil. Bununla birlikte emzirme, değiştirilebilir risk etkenleri arasında anne sağlığı lehine katkı sunan süreçlerden biridir."

Olası koruyucu mekanizmalar:

Uzun süreli emzirme ile gözlemlenen koruma ilişkisi, birkaç biyolojik mekanizma ile açıklanıyor. Emzirme sırasında yumurtlamanın baskılanması, yaşam boyunca gerçekleşen adet döngülerinin ve bazı hormonal uyarıların azalmasına katkıda bulunabiliyor. Ayrıca gebelik ve emzirme dönemlerindeki hormon düzeyleri ve meme hücrelerinin farklılaşması, meme dokusundaki dönüşümü etkileyerek potansiyel koruma sağlayabilir.

Bununla birlikte bu biyolojik süreçlerin her kadında aynı ölçüde koruma sağlamayacağı vurgulanıyor; emzirme öyküsü, kişinin tüm risk profili içinde değerlendirilmelidir. Yumurtalık kanseri bağlamında da emzirme ile risk azalması arasındaki ilişki bilimsel araştırmalarda dikkat çekiyor, fakat ailevi ve genetik yatkınlık gibi faktörler ayrı olarak ele alınmalı.

Emzirme desteği ve sağlık takibi:

Dünya Sağlık Örgütü ve UNICEF’in önerilerine göre bebeklerin ilk altı ay sadece anne sütüyle beslenmesi; altıncı aydan sonra uygun tamamlayıcı besinlerle birlikte emzirmenin iki yaşına kadar sürdürülmesi hedefleniyor. Op. Dr. Pehlivanlar Dar, bu sürenin yalnızca kanserden korunma amacıyla değil, anne ve bebeğin sağlık ihtiyaçlarının birlikte değerlendirildiği bütüncül bir yaklaşım olduğunu ifade ediyor.

Emzirmenin sürdürülebilmesi için ulaşılabilir sağlık çalışanı desteği, aile içi iş paylaşımı ve iş yerinde uygun koşullar gerektiği belirtiliyor. İlk günlerde doğru yerleştirme, bebeğin etkin emmesi ve annenin ağrısının değerlendirilmesi gibi müdahaleler sürecin devamını kolaylaştırabilir. Emziremeyen ya da erken bırakan anneler suçluluk duygusuyla bırakılmamalı; her annenin koşulları, tıbbi durumu ve bebeğinin ihtiyaçları farklıdır.

Ayrıca, emzirmenin koruyucu etkisinin meme kontrollerinin yerini tutmadığı net biçimde vurgulanıyor. Emzirme, tarama ve kişiye özel takip gereksinimlerini ortadan kaldırmaz. Yaşa ve kişisel risk durumuna uygun tarama planı hekimin yönlendirmesiyle belirlenmeli; ailesinde meme veya yumurtalık kanseri öyküsü olanların bunu paylaşması genetik değerlendirme ve kişiye özel takip açısından önem taşıyor. Emzirme döneminde fark edilen kalıcı veya büyüyen bir meme kitlesi, kanlı akıntı, ciltte çekinti ya da belirgin şekil değişikliği gibi bulgular hemen değerlendirilmelidir.

Sonuç olarak, emzirme hem bebek hem de anne sağlığı açısından önemli kazanımlar sunabiliyor; ancak bu katkılar tarama ve tıbbi takibin yerini almaz. Amaç korku yaratmak değil; emzirmenin faydalarını doğru, destekleyici ve suçlayıcı olmayan bir dil ile paylaşarak kadınların sağlık kararlarını bilgiyle desteklemektir.

MEDİCANA SAĞLIK GRUBU KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANI OP. DR. LATİFE NEVİN PEHLİVANLAR DAR