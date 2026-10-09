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gençlerin merakı gözlemevinde geleceğe uzandı

Ayfer Ceylan Emet Fen Lisesi öğrencileri, Özdemir Bayraktar Horan Bilimevi ve Uzay Gözlemevi'ni ziyaret ederek görsel sunum ve simülasyonlarla uzayı tanıdı.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 11:46

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EDİTÖR: Serkan Varol

gençlerin merakı gözlemevinde geleceğe uzandı

Gençlerin gözlemevinde bilimle buluşması

Ayfer Ceylan Emet Fen Lisesi öğrencileri, ilçede yeni açılan tesisleri gezmek ve uzayın temel kavramlarını deneyimlemek amacıyla Özdemir Bayraktar Horan Bilimevi ve Uzay Gözlemevi'ni ziyaret etti. Ziyaret, öğrencilerin bilimsel merakını pekiştirecek şekilde planlandı ve interaktif içeriklerle desteklendi.

Ziyaretin kapsamı:

Programda, öğrencilere astronomi, uzay ve güncel bilimsel gelişmeler hakkında detaylı bilgiler aktarıldı. Tesisin sunduğu uzay temalı özel gösterimler ile görsel sunumlar, katılımcıların evrenin temel yapısını daha somut biçimde kavramasına olanak sağladı.

Gözlemevindeki deneyimler:

Gençler, simülasyonlar ve görsel içeriklerle uzayın derinliklerine ilişkin örnekler izledi; bu sayede teorik bilgileri uygulamalı deneyimlerle pekiştirdiler. Ziyaret boyunca interaktif öğrenme imkanları öne çıktı ve öğrenciler gösterimler ile simülasyonları ilgiyle takip etti.

Bolvadin Belediye Başkanı Derviş Aynacı'nın talimatlarıyla ilçeye kazandırılan tesis, gençlerin bilim ve teknolojiye yönelmesini teşvik etmeyi hedefliyor. Ziyaret süresince öğrencilere çeşitli ikramlar sunuldu ve etkinlik, katılımı yüksek bir ilgiyle tamamlandı.

Bu tür ziyaretlerin, öğrencilerin bilimsel merakını artırdığı ve gelecekteki eğitim tercihlerine katkı sağladığı değerlendiriliyor. Gözlemevi, bölgedeki gençlere yönelik eğitim etkinliklerini düzenli olarak sürdürmeyi amaçlıyor.

AFYONKARAHİSAR’IN BOLVADİN İLÇESİNDE AYFER CEYLAN EMET FEN LİSESİ ÖĞRENCİLERİ, ÖZDEMİR BAYRAKTAR...

AFYONKARAHİSAR’IN BOLVADİN İLÇESİNDE AYFER CEYLAN EMET FEN LİSESİ ÖĞRENCİLERİ, ÖZDEMİR BAYRAKTAR HORAN BİLİMEVİ VE UZAY GÖZLEMEVİ’Nİ ZİYARET EDEREK BİLİM VE UZAYIN BÜYÜLEYİCİ DÜNYASINI YAKINDAN TANIMA FIRSATI ELDE ETTİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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