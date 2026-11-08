Aynı isimli torun ve babaanne acı tesadüfle aynı gün vefat etti

Olayın gelişimi:

Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan 35 yaşındaki Naime Tekin, yaklaşık bir yıldır süren kanser tedavisi görüyordu. Tedavi gördüğü hastanede 7 Kasım Cumartesi günü hayatını kaybetti. Aynı adı taşıyan 87 yaşındaki babaanne Naime Tekin ise torununun acı haberine dayanamayarak aynı gün yaşamını yitirdi.

Defin ve aile bilgileri:

Babaanne Naime Tekin memleketi Isparta'nın Keçiborlu ilçesine bağlı Aydoğmuş köyünde toprağa verildi, torun ise Antalya'nın Serik ilçesindeki Kırbaş Mezarlığı'nda bugün defnedildi. Haberlerde, Naime Tekin'in evli ve 2 çocuğu olduğu belirtildi.

TORUN NAİME TEKİN