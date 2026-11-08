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Van-Bahçesaray yolunda tipi görüşü sıfırladı, ulaşım geçici olarak durduruldu

Van'da etkili kar ve tipi nedeniyle Van-Bahçesaray kara yolu 11-40. kilometreleri arasında saat 15.50'ten itibaren geçici olarak kapatıldı.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 17:06

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Van-Bahçesaray yolunda tipi görüşü sıfırladı, ulaşım geçici olarak durduruldu

Van-Bahçesaray kara yolunda geçici kapanış

Van'da etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi ulaşımı olumsuz etkiledi. Bahçesaray Kaymakamlığı'nın açıklamasına göre, görüş mesafesinin ortadan kalkması nedeniyle kara yolu geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Kapatmanın ayrıntıları:

Kaymakamlık bildirisine göre Van-Bahçesaray yolu, 11 ile 40. kilometreleri arası bölümü, yoğun kar yağışı ve tipi sonucu görüş mesafesi olmadığından saat 15.50 itibarıyla tüm araç trafiğine kapatılmıştır.

Beklenen etkiler ve öneriler:

Ulaşıma kapanma, bölgeye seyahat planlayanlar için gecikme ve ulaşım aksaklıklarına neden olabilir. Sürücüler ve yolcuların resmi duyuruları takip etmeleri ve zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları önem arz ediyor.

VAN’DA ETKİLİ OLAN OLUMSUZ HAVA ŞARTLARI NEDENİYLE BAHÇESARAY YOLU ULAŞIMA KAPATILDI.

VAN’DA ETKİLİ OLAN OLUMSUZ HAVA ŞARTLARI NEDENİYLE BAHÇESARAY YOLU ULAŞIMA KAPATILDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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