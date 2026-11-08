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Tarsus'ta çatı temizliği sırasında iki işçi yaşamını yitirdi

Tarsus'ta bir alçı fabrikasının çatısında temizlik yaparken yaklaşık 20 metreden düşen iki işçi hastanelerde hayatını kaybetti; soruşturma sürüyor.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 17:14

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Tarsus'ta çatı temizliği sırasında iki işçi yaşamını yitirdi

Olayın ayrıntıları

Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Yenice Mahallesi'nde bulunan bir alçı fabrikasında, çatı temizliği yapmak üzere gelen iki işçi çalışma sırasında yaklaşık 20 metre yükseklikten zemine düştü. Olay, 6 Kasım tarihinde meydana geldi.

Hastane müdahaleleri:

Ağır yaralanan işçiler, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ali Bolat (40), Tarsus Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı; doktorların tüm müdahalelerine rağmen aynı gün hayatını kaybetti. Diğeri olan Ahmet D. ise Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde tedaviye alındı ve bugün hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Soruşturma ve gözaltılar:

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü, fabrika yetkililerinin ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındığı öğrenildi.

OLAYIN YAŞANDIĞI ALÇI FABRİKASI

OLAYIN YAŞANDIĞI ALÇI FABRİKASI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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