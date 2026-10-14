Ayvacık açıklarında arızalanan tekne sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı

Çanakkale açıklarında gece yürütülen kurtarma operasyonu

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında, içinde üç kişinin bulunduğu özel bir tekne önceki gün sabah saatlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Teknedekiler yardım talebinde bulununca bölgeye müdahale eden Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Kurtarma operasyonu:

Olay saat 03.50 sıralarında gerçekleşti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Botu TCSG-905, kısa sürede müdahale ederek tekne ile temasa geçti ve içindeki 3 kişi için güvenli bir kurtarma süreci başlattı.

Limanlara yanaştırma ve güvence:

Başlatılan çalışmalar sonucunda tekne, kademeli kontrol altında çekilerek Babakale Limanına emniyetle yanaştırıldı. Operasyon sırasında yaralanma veya can kaybı bildirilmedi; yetkililer kurtarılanların sağlık durumlarının kontrol edildiğini bildirdi.

Olayla ilgili kurtarma çalışması, Sahil Güvenlik ekiplerinin koordineli müdahalesiyle sonuçlandı ve bölgedeki deniz trafiğinin güvenliği sağlandı.

ÇANAKKALE’NİN AYVACIK İLÇESİ AÇIKLARINDA İÇİNDE 3 KİŞİNİN BULUNDUĞU MAKİNE ARIZASI YAPARAK SÜRÜKLENEN TEKNE SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİNCE KURTARILDI.