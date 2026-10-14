Şüpheli paketin arkasındaki sessiz kahramanlar: Ertuğrul ve yerli teknolojinin gücü

Bomba uzmanlarının sahadaki görevi

Şüpheli paket ihbarı geldiğinde bölgeye ilk ulaşan ekipler arasında yer alan bomba imha uzmanları, herkesin uzaklaştığı cisimlere hayatlarını ortaya koyarak yaklaşıyor. Tuzaklanmış bombalar, patlamamış el yapımı patlayıcılar ve şüpheli paketler gibi ölümcül risk taşıyan olaylarda özel eğitimli polisler, hem teknolojik araçlarla hem de sahada edinilmiş tecrübeyle müdahale ediyor.

yerli ve milli ekipmanlarla müdahale:

Bomba imha operasyonlarında ekiplerin en önemli destekçilerinden biri, yerli üretim Ertuğrul isimli bomba imha robotu. Robot, keşif ve gözetleme görevlerinin yanı sıra patlayıcıyı bir yerden başka bir yere taşımaya ve uzaktan incelemeye olanak veriyor; böylece bazen bomba imha elbisesi giymeye gerek kalmadan müdahale yapılabiliyor. Ayrıca operasyonlarda kullanılan ASELSAN üretimi jammer cihazı, karıştırma ve körletme yetenekleriyle iletişim risklerini azaltıyor ve uzmanları çeşitli tehlikelerden uzak tutuyor.

eğitim, tecrübe ve müdahale sınırları:

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha ve İnceleme Büro Amirliği bünyesinde görev yapan bomba uzmanı polis memuru Abdullah Paçal, uzmanların Kriminal Daire Başkanlığı tarafından verilen eğitimleri başarıyla tamamlayıp sertifika aldığını ve sahada bu eğitimlerin uygulandığını vurguluyor. Paçal'a göre görev tanımı; kirli bombalar, bombalar, şüpheli paketler ve şüpheli cisimlere yaklaşma, bunları etkisiz hale getirme, imha etme ve delil incelemesi ile teknik analiz yapmayı kapsıyor.

Paçal, geçmişten dersler çıkarıldığını ve bugün ulaşılan seviyenin hem teknik hem de fiziksel açıdan çok üst düzeyde olduğunu belirtiyor. 'Dünyada meydana gelen olayların tamamı, kazanılmış deneyimlerin sonucudur ve bu deneyimlerin hepsi kanla yazılmıştır. Bizde temel kural, ilk hatanın son hata olmasıdır çünkü bu cihazlar, geçmişte yaşanan olaylardan ve edinilen deneyimlerden yola çıkılarak üretilmiştir' sözleri, ekiplerin yaklaşımını özetliyor.

Müdahaleye gidiş prosedürü de net: ihbar alındığında haber merkezi üzerinden en hızlı şekilde olay yerine hareket ediliyor, şüpheli cismin konumuna göre müdahale noktası belirlenip yol üzerinde fizibilite çalışmaları yapılıyor. Olay yerine ulaşıldıktan sonra risk analizi gerçekleştiriliyor ve duruma göre müdahale ediliyor. Paçal, şehir merkezinde üç merkez ilçe ve 28 dış ilçede görev aldıklarını ifade ederek, ekiplerin hem yurtiçi hem yurtdışında kritik operasyonlarda yer aldığını aktarıyor.

Gelişmiş robotik donanım ve jammer teknolojileri, uzmanların sahadaki güvenliğini artırırken, kapsamlı eğitim ve geçmiş tecrübeler ise müdahalelerin doğruluğunu ve etkinliğini sağlıyor. Her yeni ihbar, hem teknik imkânların hem de insan unsurunun sınandığı bir görev niteliği taşıyor ve uzman ekipler bu sorumluluğu omuzlarında hissediyor.

ŞÜPHELİ PAKET İHBARIYLA HAREKETE GEÇEN BOMBA UZMANLARI, ÖLÜMCÜL RİSK TAŞIYAN PATLAYICILARA YERLİ VE MİLLİ TEKNOLOJİLERLE MÜDAHALE EDİYOR