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Aydın'da kurumlar SKS'te masa tenisiyle dayanışma ve rekabet sergiledi

Aydın'da Kamu Spor Oyunları masa tenisi turnuvasında kadınlarda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, erkeklerde İl Milli Eğitim Müdürlüğü şampiyon oldu.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 11:05

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Aydın'da kurumlar SKS'te masa tenisiyle dayanışma ve rekabet sergiledi

turnuvanın genel görünümü:

Aydın’da kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personelin katılımıyla düzenlenen Kamu Spor Oyunları Masa Tenisi Turnuvası, SKS Spor Salonu’nda iki gün boyunca sürdü. Organizasyonun amacı, kamu çalışanlarını spor etrafında buluşturmak ve kurumlar arasındaki dayanışmayı güçlendirmekti. Etkinlikte centilmence mücadele ve takım ruhu öne çıktı.

katılım ve mücadele:

Turnuvada kadınlar kategorisinde 3, erkekler kategorisinde ise 11 takım yer aldı. Takımlar, kısa süren tur ve eleme maçlarıyla dereceye girebilmek için kıyasıya yarıştı; performansların yanı sıra sporun birleştirici yönü ve kurum içi dayanışma önem kazandı.

sonuçlar ve ödül sıralaması:

Kadınlar kategorisinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü birinci olurken, Atatürk Devlet Hastanesi ikinci, Aydın İl Göç İdaresi üçüncü sırayı aldı. Erkekler kategorisinde ise İl Milli Eğitim Müdürlüğü birinciliği elde etti; Nazilli Halk Eğitimi Müdürlüğü ikinci, Aydın İl Göç İdaresi üçüncü oldu.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "SKS Spor Salonu’nda gerçekleştirilen Kamu Spor Oyunları Masa Tenisi Turnuvası’na katılım sağlayan tüm takımlarımıza teşekkür ediyor, dereceye giren takımlarımızı tebrik ediyoruz".

Turnuva, kurumlar arası iletişimi güçlendiren ve çalışanların sportif faaliyetlerle bir araya gelmesini sağlayan bir etkinlik olarak tamamlandı.

AYDIN’DA KAMU SPOR OYUNLARI KAPSAMINDA DÜZENLENEN MASA TENİSİ TURNUVASINDA KADINLARDA GENÇLİK VE...

AYDIN’DA KAMU SPOR OYUNLARI KAPSAMINDA DÜZENLENEN MASA TENİSİ TURNUVASINDA KADINLARDA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ, ERKEKLERDE İSE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BİRİNCİLİĞİ ELDE ETTİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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