Kayseri'de millet bahçesi çevresine 900 araçlık yeni otopark açıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kentin önemli yaşam alanlarından biri olan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi çevresindeki ulaşım sorununa yönelik yeni bir adım attı. Millet Bahçesi karşısında hizmete alınan otopark, özellikle yoğun ziyaretçi dönemlerinde bölgedeki araç trafiğini rahatlatmayı hedefliyor.

yatırım ve kapasite:

Bahçe karşısında gerçekleştirilen çalışma kapsamında oluşturulan otoparkın kapasitesi 900 araç olarak belirlendi. Yaklaşık 20 milyon TL yatırım bedeliyle hayata geçirilen proje, alanın dışındaki park ihtiyacına çözüm sunmak üzere planlandı. Bu yeni alanın, günlük kullanıma ek olarak etkinlik günlerinde oluşan ilave araç yükünü azaltması bekleniyor.

mevcut otopark kapasitesi ve erişim:

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içinde farklı noktalarda halihazırda toplam 4 bin 247 araçlık otopark kapasitesi bulunuyor. Bu alanlarda 4 bin 131 normal araç, 116 engelli araç kapasitesi ile birlikte ayrıca 33 otobüs park alanı yer alıyor. Yeni 900 araçlık otoparkın devreye girmesiyle birlikte toplam park kapasitesinin ve erişim alternatiflerinin güçlenmesi amaçlanıyor.

erişim ve ulaşım düzeni:

Otoparka park eden ziyaretçiler, Erciyes Üniversitesi karşısındaki kapıdan yaya olarak millet bahçesine ulaşabilecek. Bu düzenleme ile ziyaretçilerin araçlarını daha düzenli ve güvenli şekilde park etmeleri sağlanırken, çevredeki araç yoğunluğunun azaltılması ve yaya erişiminin kolaylaştırılması hedefleniyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç öncülüğünde kentin yaşam alanlarının ulaşım ve altyapı imkânlarını geliştirmeye yönelik yatırımlarını sürdürüyor. Yeni otopark yatırımı, bölgenin artan otopark ihtiyacına kalıcı ve nitelikli bir çözüm sunmayı amaçlıyor; böylece ziyaretçi konforu ve ulaşım düzeninde iyileşme sağlanması bekleniyor.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 1 MİLYON 260 BİN METREKARELİK RECEP TAYYİP ERDOĞAN MİLLET BAHÇESİ’NİN ÇEVRESİNDEKİ ULAŞIM VE OTOPARK İHTİYACINI KARŞILAMAK AMACIYLA 900 ARAÇ KAPASİTELİ YENİ OTOPARKI HİZMETE KAZANDIRDI. MİLLET BAHÇESİ’NİN KARŞISINDA, YAKLAŞIK 20 MİLYON TL YATIRIMLA HAYATA GEÇİRİLEN OTOPARK, ÖZELLİKLE YOĞUN ZİYARETÇİ VE ETKİNLİK DÖNEMLERİNDE BÖLGEDEKİ ARAÇ TRAFİĞİNİN RAHATLATILMASINA KATKI SAĞLAYACAK.