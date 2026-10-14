Kahramanmaraş'ta inşaat gazı alarmı: 2 okul tahliye edildi, öğrenciler hastaneye götürüldü

Kahramanmaraş'ta okul çevresinde gaz sızıntısı

Onikişubat ilçesinde, Zekeriya Tanrıverdi İmam Hatip Ortaokulu ve Şehit Ahmet Gülbahar Ortaokulu'nun yanında yürütülen bir inşaat çalışması sırasında gaz sızıntısı meydana geldi. Yoğun gaz kokusu üzerine öğrenciler güvenlik sebebiyle okul bahçesine çıkarıldı.

Müdahale ve tahliye:

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gazdan etkilenen öğrenciler ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedbir amaçlı olarak iki okul değil, kaynak bilgisine uygun şekilde 2 okul öğrencileri tahliye edildi.

Öğrenciler ve veliler:

Yetkililer, hastaneye götürülen öğrencilerin durumunun iyi olduğunu bildirdi. Olayı öğrenen aileler okula gelerek çocuklarını almaya başladı.

KAHRAMANMARAŞ’TA OKUL YANINDAKİ İNŞAAT ÇALIŞMASI SIRASINDA GAZ SIZINTISINDAN ETKİLENEN ÖĞRENCİLER AMBULANSLARLA HASTANEYE SEVK EDİLDİ. TEDBİREN 2 OKUL TAHLİYE EDİLDİ.