Ayvacık barajında çok sayıda balık ölümü inceleniyor

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesindeki Ayvacık Barajında son dönemde görülen toplu balık ölümleri üzerine, yetkililer geniş kapsamlı bir inceleme başlattı. Baraj, ilçenin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşıladığı için olayın çevresel etkileri ve halk sağlığı açısından değerlendirilmesi önem taşıyor.

Saha incelemesi:

İhbarın ardından bölgeye giden İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri saha çalışması yaptı. Yapılan gözlemlerde ölümlerin tek bir noktada yoğunlaşmadığı, baraj gölünün birden fazla bölgesinde tespit edildiği bildirildi. Kıyılara vuran yüzlerce balığın iri yapıda olduğu görüldü ve bu bulgular kayıt altına alındı.

Numune ve soruşturma:

Ekiplerin baraj suyundan ve ölen balıklardan numune aldığı, alınan örneklerin analiz edildikten sonra balık ölümlerinin kesin nedeninin ortaya konulacağı belirtildi. Yetkililer, inceleme sonuçlarına göre gerekli tedbirlerin alınacağını ve kamuoyunun bilgilendirileceğini açıkladı.

ÇANAKKALE'NİN AYVACIK İLÇESİNDEKİ AYVACIK BARAJI'NDA YAŞANAN BALIK ÖLÜMLERİYLE İLGİLİ İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN İNCELEME BAŞLATILDI.