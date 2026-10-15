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Ayvalık ulaşımında estetik ve altyapı atağı: köprü yenileniyor, Cunda'ya arıtma tesisi hazırlanıyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ayvalık'ta Gönül Yolu Köprüsü'nü yeniliyor; Cunda Adası'na hizmet verecek atık su arıtma tesisi için BASKİ tarafından ilk çalışmalar başlatıldı.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 21:59

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EDİTÖR: Aslı Han

Ayvalık ulaşımında estetik ve altyapı atağı: köprü yenileniyor, Cunda'ya arıtma tesisi hazırlanıyor

Proje kapsamı ve hedefleri:

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan çalışmalar, Ayvalık ilçesinde hem ulaşım güvenliğini artırmayı hem de Cunda Adası'nın çevresel altyapısını güçlendirmeyi hedefliyor. İlçe Hizmetleri 1. Bölge Dairesi sorumluluğunda yürütülen müdahaleler, kentin turistik kimliğine uygun estetik ve dayanıklılığı sağlamaya odaklanıyor.

Köprüdeki yenileme çalışmaları:

Gönül Yolu Köprüsü üzerinde ekipler, deniz suyunun ve olumsuz hava koşullarının etkisiyle paslanan metal korkuluklarda bakım ve yenileme yapıyor. Yıpranan parçaların onarımı ve metal yüzeylerin boya öncesi hazırlıkları gerçekleştiriliyor. Bu çalışmalarla köprünün daha güvenli hale getirilmesi ve Ayvalık'ın görsel bütünlüğüne uygun bir görünüm kazanması amaçlanıyor.

Cunda Adası için arıtma tesisi hazırlığı:

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın talimatıyla, BASKİ (Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi) Cunda Adası’na özel atık su arıtma tesisi ve işletme binası projelerine başladı. Türkiye’nin ilk boğaz köprüsü yakınında, eski balıkçı soğuk hava deposu binası çevresinde başlatılan çalışmanın, adanın atık su altyapısının güçlendirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Yaz aylarında yoğun turist çeken Cunda Adası için planlanan arıtma tesisi, çevre koruma, deniz ekosisteminin korunması ve sürdürülebilir turizmin desteklenmesi açısından önem taşıyor. Tesisin devreye girmesiyle bölgedeki altyapı kapasitesinin artması ve atık su yönetiminde iyileşme bekleniyor.

Her iki çalışma da tamamlandığında, Ayvalık’taki ulaşım güzergahlarının fiziksel şartlarının iyileştirilmesi ve Cunda Adası’nın çevresel altyapısının güçlendirilmesi hedefleniyor. Belediye yetkilileri, bakım-onarım ve altyapı yatırımlarının bölgenin turizm değerini koruyup artıracağını belirtiyor.

BAŞKAN AHMET AKIN’IN TALİMATIYLA CUNDA ADASI’NA HİZMET VERECEK ATIK SU ARITMA TESİSİ VE İŞLETME...

BAŞKAN AHMET AKIN’IN TALİMATIYLA CUNDA ADASI’NA HİZMET VERECEK ATIK SU ARITMA TESİSİ VE İŞLETME BİNASI İÇİN DE ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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