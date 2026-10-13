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İzmir meclisi çoğunluk krizi: İZBAN'da 90 dakika kararı ötelendi

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, Yeni Parti üyelerinin katılmamasıyla toplanamadı; İZBAN'da 90 dakikalık düzenleme ve önerge 15 Ekim'e ertelendi.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 09:00

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

İzmir meclisi çoğunluk krizi: İZBAN'da 90 dakika kararı ötelendi

Meclis toplantısı yeter sayı sağlanamayınca yapılamadı

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin ekim ayı ilk oturumu, Yeni Parti meclis üyelerinin katılmaması nedeniyle yeter sayı bulunamayınca gerçekleştirilemedi. Başkan vekili Mustafa Özuslu, oturumu 15 Ekim 2025 Perşembe günü saat 18.00'e erteledi. Eksilen katılım, gündemdeki önemli önerge ve kararların görüşülmesini engelledi.

Toplantının aksama gerekçesi:

AK Parti Grup Başkan Vekili Hakan Yıldız, Yeni Parti üyelerinin 'çoğunluk bizde' anlayışıyla meclisi açmama yolunu seçtiğini belirtti. Yıldız, bu tercihin meclisi 'çalıştırılmaz hâle getirdiğini' söyleyerek, ilerleyen günlerde üyelerin görevlerini yerine getirip meclise katılmalarını beklediklerini ifade etti.

İZBAN önergesi ve 90 dakika düzenlemesi:

Gündemde yer alan en tartışmalı maddelerden biri, İZBAN'ın aktarma süresine ilişkin 90 dakika uygulamasının sisteme dâhil edilmesiydi. Eksik çoğunluk nedeniyle bu önerge görüşülemedi; AK Parti cephesine göre karara ulaşılmış olsaydı İzmirliler İZBAN kullanırken 90 dakikalık aktarmadan yararlanabilecekti. Yıldız, meclisin perşembe yapılacak oturumunda yeter sayının sağlanacağını ve 90 dakikanın oy birliğiyle geçirilmesini umduklarını söyledi.

Yıldız, sözlerinde ayrıca demokrasi vurgusu yaptı: Meclise gelinmesi gerektiğini, eleştirilerin burada dile getirilmesinin uygun olduğunu ifade etti ve sokağa taşınan kısır siyasetten vazgeçilmesini istedi.

AK Parti'nin İzmir vurgusu ve Cemil Tugay mesajı:

AK Parti temsilcileri, İzmir'in kronik sorunlarına odaklandıklarını belirterek, bu sorunların çözümünde meclisin işlevsel olmasının önemine dikkat çekti. Yıldız, 2,5 yıllık süreçte meclise gelen kararların %96'sının oy birliğiyle kabul edildiğini hatırlatarak, partilerinin İzmir hizmetinde taviz vermeyeceğini söyledi. Ayrıca Yıldız, Cemil Tugay'a partilerine gösterdiği teveccühten dolayı teşekkür edip 'hoş geldin' dediklerini belirtti.

AK Parti cephesinin satır başları, mecliste yapılacak çalışmaları hızlandırma ve İzmirlilerin beklediği hizmetleri üretme yönünde oldu. Grup yetkilileri, perşembe günkü oturumda gündemdeki önergelerin öncelikle ele alınacağını kaydetti.

MHP'den değerlendirme:

Milliyetçi Hareket Partisi İzmir Büyükşehir Belediyesi Grup Başkan Vekili Hilal Sadıkoğlu Akar da toplantının aksamasına tepki gösterdi. Akar, Yeni Partili grubun tutumunun hizmet arzusunu baltaladığını belirterek, Cumhur İttifakı olarak MHP, AK Parti grubu ve bağımsız üyelerle hizmete devam etme iradesinde olduklarını vurguladı. Akar, meclisin kapanmasının halkın hizmet beklentisini olumsuz etkilediğini dile getirdi.

Toplantının yeniden toplanacağı 15 Ekim 2025 Perşembe saat 18.00 tarihinde meclisin yeter sayıyı sağlayıp sağlayamayacağı ve gündemdeki İZBAN düzenlemesi başta olmak üzere başkanlık önergelerinin nasıl sonuçlanacağı yakından izlenecek.

AK PARTİ GRUP BAŞKAN VEKİLİ HAKAN YILDIZ AÇIKLAMA YAPTI

AK PARTİ GRUP BAŞKAN VEKİLİ HAKAN YILDIZ AÇIKLAMA YAPTI

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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