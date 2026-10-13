Mudanya meclisinde bütçe evrakı gecikmesi toplantıyı gölgelendi

Mudanya meclisinde bütçe evrakı tartışması

Mudanya Belediye Meclisi'nin ekim ayı 2. oturumunda görüşülen 2027 yılı bütçesi, evrakların geç ulaşması nedeniyle sert tartışmalara sahne oldu. Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerinin çalışma süresine ilişkin itirazlar, oturumun aksamasına yol açtı ve toplantı ilerleyen tarihe ertelendi.

Evrak gecikmesi ve meclis tepkileri:

Komisyon üyesi Kaan Akbulut, bütçe dosyalarını 7 Ekim'de talep ettiklerini, belgelerin ise belediye tarafından 9 Ekim Cuma günü teslim edildiğini söyledi. Akbulut, aradaki kısa süre nedeniyle komisyonun bütçeyi ayrıntılı şekilde inceleyemediğini belirterek, Cumhur İttifakı adına oylamaya katılmayacaklarını açıkladı.

AK Parti Grup Sözcüsü Yusuf Alper Ömeroğulları da sürece tepki göstererek, bütçe kalemlerinin sağlıklı değerlendirilmesi için yeterli hazırlık süresi tanınması gerektiğini vurguladı. İtirazlarda yalnızca evrak teslim zamanı değil, bu belgeler üzerinde detaylı çalışma yapma imkânı sağlanmaması da öne çıktı.

Başkanın açıklaması ve mali tartışmanın içeriği:

Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, yaşanan aksaklığı kabul ederek özür diledi ve belgelerin paylaşımında sistemsel sorunlar yaşandığını söyledi. Dalgıç, bunun evrak gecikmesini haklı çıkarmayacağını da ifade etti.

Toplantıda bütçenin hedefleri ve mali yapıya ilişkin tartışmalar da sürdü. Başkan Dalgıç, 2027 bütçesinin daha gerçekçi gelir-gider tahminleriyle hazırlandığını ve denk bütçe hedeflendiğini belirtti. Personel giderlerinin azaltılması, kaynak kullanımının verimliliği ile bazı projelerin ertelenmesi önerileri gündeme gelirken, geçmiş borçlanmalar ve kredi-faiz yükü de tartışıldı.

Dalgıç, geçmiş dönemlere ilişkin kredi ve borçlanma kayıtlarının şeffaflığı için 2006 yılından itibaren kayıtları bir sonraki toplantıda sunabileceğini duyurdu.

Oturumun ertelenmesi ve takip:

Evrakların geç ulaştırılması nedeniyle çıkan itirazların ardından meclis oturumuna ara verildi. Görüşmelerin devamının 16 Ekim 2026 Cuma günü saat 10.00'da yapılmasına karar verildi; bu tarihe kadar komisyon ve meclis üyelerinin bütçeyi ayrıntılı incelemesi bekleniyor.

MUDANYA BELEDİYE MECLİSİ'NİN EKİM AYI 2. OTURUMUNDA BÜTÇE EVRAKLARININ GEÇ ULAŞTIRILMASI TARTIŞMA YAŞATTI. PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ÜYESİ KAAN AKBULUT, DOSYALARI 9 EKİM'DE TESLİM ALDIKLARINI BELİRTEREK YETERLİ ÇALIŞMA YAPILAMADIĞINI SÖYLEDİ. AK PARTİ GRUP SÖZCÜSÜ YUSUF ALPER ÖMEROĞULLARI DA SÜRECE TEPKİ GÖSTERDİ. GÖKÇİN ÖDÜL/BURSA-İHA