Ayvalıklı çiftçiler traktör fabrikasında yeni teknolojileri inceledi

Ayvalık ziraat odası organize etti: Bandırma'da traktör üretimi yerinde görüldü

Ayvalık Ziraat Odası Meclis Başkanı Ersan Adli tarafından düzenlenen fabrika gezisinde, bölgeden gelen çiftçiler Bandırma ilçesindeki traktör fabrikasını ziyaret etti. Katılımcılar, modern traktörlerin üretim aşamalarını yerinde izleyip, tarım makinelerinde kullanılan yeni teknolojiler hakkında doğrudan bilgi alma imkânı buldu.

fabrika gezisinde üretim süreçleri ve teknoloji:

Çiftçiler, fabrikada gövde üretiminden montaja, test süreçlerinden son kontrole kadar üretimin farklı safhalarını inceledi. Ziyaret sırasında üretimde kullanılan elektronik kontrol sistemleri, yakıt verimliliği sağlayan çözümler ve operatör konforunu artıran donanımlar hakkında uzmanlardan bilgi alındı. Katılımcılar, bu tür uygulamaların sahadaki verimlilik ve ürün kalitesi üzerinde etkilerini tartıştı.

bilinçlendirme hedefi ve bölgesel rota:

Adli, ziyaretin amacını üreticilerin gelişen tarım teknolojilerini yakından tanıması ve uygulamalara adapte olabilmesi olarak özetledi. "Çiftçimiz ve köylümüz, toprağını işleme konusunda ne kadar bilinçli olursa ülkemizde tarımsal üretim de o kadar ileriye gidecektir. Biz bu anlayışla hareket ediyoruz. Bilinçli çiftçi, bol ve bereketli tarım demektir. Üreticilerimizin çağın getirdiği teknolojik gelişmeleri yakından takip etmelerini, modern tarım araçlarını tanımalarını ve üretimde daha verimli yöntemler kullanmalarını istiyoruz" dedi.

Adli, gezilerin her ay düzenlendiğini ve Bergama, Dikili, Ayvalık, Gömeç, Burhaniye ile Edremit ilçelerindeki üreticileri dönüşümlü götürdüklerini belirtti. "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de ifade ettiği gibi, ‘Köylü milletin efendisidir.’ Biz de bu anlayış doğrultusunda hareket ederek köylümüzü ve çiftçimizi kalkındırmak zorundayız. Tarımın gelişmesi, üreticimizin bilgi ve teknolojiyle buluşmasından geçiyor. Ayvalık Ziraat Odası Meclis Başkanı olarak her zaman önce çiftçi, önce köylü diyoruz. Çünkü güçlü çiftçi, güçlü tarım; güçlü tarım ise güçlü Türkiye demektir" ifadelerini kullandı.

Son olarak Adli, adı son günlerde Ayvalık Ziraat Odası seçim yarışında oda başkanlığına namzet gösterilmesinin ardından da bölgedeki bilinçlendirme çalışmalarını Bergama’dan Edremit’e uzanan geniş bir alanda sürdüreceklerini ve her ay farklı ilçelerden üreticileri modern tarım teknolojileriyle buluşturmaya devam edeceklerini kaydetti.

AYVALIK ZİRAAT ODASI MECLİS BAŞKANI ERSAN ADLİ'NİN ORGANİZE ETTİĞİ GEZİDE BANDIRMA İLÇESİNDEKİ TRAKTÖR FABRİKASINI ZİYARET EDEN ÇİFTÇİLER, MODERN TRAKTÖRLERİN ÜRETİM AŞAMALARINI YERİNDE İNCELEYEREK, TARIM MAKİNELERİNDE KULLANILAN YENİ TEKNOLOJİLER HAKKINDA BİLGİ EDİNME FIRSATI BULDU.