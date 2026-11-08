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Nazilli'de fren arızası iddiası: cip şarampole yuvarlandı, 1 ölü 4 yaralı

Nazilli'de freni boşaldığı iddia edilen cipin şarampole yuvarlanması sonucu 61 yaşındaki Necati Şahan yaşamını yitirdi; sürücü A.D. ve dört kişi yaralandı.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 23:19

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Nazilli'de fren arızası iddiası: cip şarampole yuvarlandı, 1 ölü 4 yaralı

Aydın’ın Nazilli ilçesi Ovacık Mahallesi’nde akşam saatlerinde meydana gelen kazada, iddiaya göre freni boşalan cipin şarampole yuvarlanıp ağaca çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, dört kişi yaralandı.

kaza ve olay yeri:

Edinilen bilgiye göre, 09 PT 526 plakalı cip, sürücü A.D. idaresindeyken, iddia edilen fren boşalması nedeniyle kontrolden çıktı. Araç savrularak şarampole yuvarlandı ve bir ağaca çarparak hurdaya döndü. Çarpmanın şiddetiyle araçta bulunan Necati Şahan (61) olay yerinde hayatını kaybetti.

müdahaleler ve yaralıların durumu:

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin ilk müdahalelerinin ardından sürücü A.D. ile araçta bulunan M.G., M.A., İ.D. ve M.Ç. ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan tedavi ve kontroller sonucunda, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

cenaze işlemleri ve soruşturma:

Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Necati Şahan’ın cenazesi, Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

NECATİ ŞAHAN (61)

NECATİ ŞAHAN (61)

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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