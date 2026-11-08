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Rahva'da kar fırtınasında minibüs devrildi: iki kişi yaralandı

Bitlis-Tatvan karayolunun Rahva mevkisinde yoğun kar ve fırtına nedeniyle kontrolden çıkan 34 BZZ 743 plakalı minibüs devrildi, 2 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 23:21

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Rahva'da kar fırtınasında minibüs devrildi: iki kişi yaralandı

Rahva'da kara yolunda devrilme:

Bitlis-Tatvan karayolunun Rahva bölgesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle kayganlaşan zeminde kontrolden çıkan minibüs devrildi. Kazada araçta bulunan toplam 9 kişiden 2'sinin yaralandığı bildirildi. Olay, sürüş koşullarının ağırlaştığı sırada meydana geldi.

müdahale ve sağlık durumu:

Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yetkililer, yaralılara ilişkin ilk bilginin iki kişinin hafif ve orta derecede yaralandığı yönünde olduğunu aktardı.

yol güvenliği ve ulaşım:

Jandarma ekipleri kaza bölgesinde güvenlik önlemleri aldı. Kaza yapan minibüsün yoldan kaldırılmasının ardından karayolu yeniden trafiğe açıldı. Yetkililer, özellikle yoğun kar ve fırtına koşullarında sürücülerin hız ve takip mesafesine dikkat etmeleri uyarısını yineledi.

BİTLİS - TATVAN KARAYOLUNDA, YOĞUN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE KAYGANLAŞAN YOLDA KONTROLDEN ÇIKAN MİNİBÜS...

BİTLİS - TATVAN KARAYOLUNDA, YOĞUN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE KAYGANLAŞAN YOLDA KONTROLDEN ÇIKAN MİNİBÜS DEVRİLDİ. KAZADA 2 KİŞİ YARALANDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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