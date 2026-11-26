taş baskı geleneği ve üretim süreci:

Ayvalık’ın Mutlu Mahallesi’nde zeytin hasadı devam ederken, muhtar ve zeytin üreticisi Erdinç Tügen taş baskı yöntemiyle üretimin ayrıntılarını paylaştı. Tügen, zeytinlerin toplandıktan sonra taş değirmenlerde ezilerek hamur haline getirildiğini, ardından geleneksel prensiplerle sıkıştırılarak yağın elde edildiğini anlattı.

Tügen, yöntemin kökenine vurgu yaparak şunları söyledi: "Bin yıl önce de aynı yöntem kullanılıyordu. Daha sonra hayvan gücüyle çalışan sistemler kullanıldı. Günümüzde ise aynı sistem elektrik motorlarıyla çalışıyor. Ancak temel prensip değişmedi." Bu tanımlama, teknolojinin mekanizmayı kolaylaştırdığını ama özün sürdüğünü ortaya koyuyor.

taş baskının doğallığı ve lezzeti:

Tügen, taş baskı ile üretilen yağın doğallığına dikkat çekti ve üretimi taze sıkılmış meyve suyuna benzetti. "Zeytinin yağını değil, meyve suyunu alıyoruz" ifadesiyle, sürecin saf ve katkısız olduğunu vurguladı. Bu yöntemle elde edilen yağların aroma ve doğallık açısından öne çıktığını belirtti.

tüketici uyarısı ve üreticinin korunması:

Ailesinin nesiller boyu süren zeytincilik geleneğini sürdüren Tügen, tüketicilere uyarılarda bulundu. Tağşişli ve karışım yağlardan uzak durulması gerektiğini söyleyen muhtar, vatandaşların doğrudan üreticiden ve güvenilir kaynaklardan alışveriş yapmasının hem sağlık hem de üreticinin emeğinin korunması açısından önem taşıdığını belirtti.

Mutlu Mahallesi'nde üretim sezonu sürerken, taş baskı geleneğinin korunması hem yöresel kimliğin hem de tüketiciye ulaşan ürünün kalitesinin teminatı olarak öne çıkıyor. Tügen'in mesajı, geçmişten gelen bilgiyle modern koşulların dengelenmesi gerektiği yönünde.

AYVALIK'IN MUTLU MAHALLESİ MUHTARI VE ZEYTİN ÜRETİCİSİ ERDİNÇ TÜGEN, TAŞ BASKI YÖNTEMİYLE ZEYTİNYAĞI ÜRETİMİNİN BİNLERCE YILLIK BİR GELENEK OLDUĞUNU BELİRTEREK, DOĞAL YÖNTEMLERLE ELDE EDİLEN ZEYTİNYAĞININ KORUNMASI VE TÜKETİCİLERİN SAHTE ÜRÜNLERDEN UZAK DURMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİ.