Kayısıda ortak akılla kazanma hedefiyle yeni platform kuruluyor

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, 15 Temmuz Şehitleri Şire Pazarı ziyaretinde kayısı üretimi ve ticaretine ilişkin kapsamlı bir değerlendirme yaptı. Sahada esnaf ve tüccarla doğrudan temas kuran Sadıkoğlu, pazardaki beklenti ve sorunları yerinde dinlemenin odanın çalışma anlayışının temelini oluşturduğunu vurguladı.

Pazardaki temaslar:

Sadıkoğlu, Şire Pazarı’nda kayısı tüccarları ve esnafı tek tek dolaşarak hem üretim hem de ticaret safhasındaki sorunları ve beklentileri not aldı. Görüşme sırasında esnafın sıcak karşılamasından duyduğu memnuniyeti ifade eden Sadıkoğlu, odanın çalışmalarının "masa başında değil, üyelerin ve iş dünyasının ihtiyaçları doğrultusunda şekillendiğini" söyledi. Pazarcıların ve tüccarların Malatya ekonomisindeki rolünü vurgulayarak, şire pazarının şehrin ticari kimliğinin önemli ayaklarından biri olduğuna dikkat çekti.

Kayısı Çalışma Platformu:

Sadıkoğlu, kayısı üretiminden pazarlamasına, ihracatından markalaşmasına kadar tüm paydaşları bir araya getirecek Kayısı Çalışma Platformu projesini kısa sürede hayata geçireceklerini açıkladı. Projenin amaçları arasında üreticinin emeğinin karşılığını alması, tüccarın sürdürülebilir ticaret yapabilmesi ve ihracatçının dünya pazarlarında rekabetçi fiyat ve maliyet yapısına erişmesi bulunduğu belirtildi.

Başkan Sadıkoğlu, zincirin bir tarafının kazandığı diğer tarafının kaybettiği bir yapının sürdürülebilir olamayacağını belirterek, tüm paydaşların aynı masa etrafında buluşmasının önemine işaret etti. Üreticiden ihracatçıya, tüccardan sanayiciye kadar sektörün tüm temsilcileriyle ortak akılla çözüm üreteceklerini ifade etti.

"Kayısı için birlikte çalışacağız, Malatya için birlikte kazanacağız" sözleriyle projenin ortak hedefini özetleyen Sadıkoğlu, sorunları birlikte tespit edip somut adımlarla kayısının dünya pazarlarındaki gücünü artırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Oda yetkilileri ve pazar esnafı, yapılacak çalışmaların kayısı ekonomisine olumlu katkı sağlayacağına dair beklenti ifade ederken, MTSO'nun sahada yürüttüğü temasların devam edeceği belirtildi.

BAŞKAN SADIKOĞLU: "KAYISIDA HERKES KAZANMALI"