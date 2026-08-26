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Simav'da aronya üretimi sahada değerlendirildi

Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Çaysimav köyündeki aronya üreticisinin bahçesini inceleyip yetiştiricilik süreci hakkında bilgi paylaştı.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 10:51

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Simav'da aronya üretimi sahada değerlendirildi

teknik ekip bahçede inceleme yaptı:

Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, Çaysimav köyünde aronya yetiştiriciliği yapan üreticinin bahçesini yerinde ziyaret etti. Ziyarette bitkinin durumu, uygulanan bakım yöntemleri ve sahadaki gözlemler teknik ekip tarafından değerlendirildi.

üretici ile bilgi alışverişi gerçekleştirildi:

Ziyaret sırasında üreticiyle yetiştiricilik sürecine dair karşılıklı bilgi paylaşımı yapıldı; üretici uyguladığı yöntemleri ve karşılaştığı sorunları aktardı, teknik personel de gözlemlerine dayalı öneriler sundu. Bu görüşme, üretim uygulamalarının yerinde değerlendirilmesini sağladı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin, yerinde inceleme ve destek çalışmalarını sürdürdüğü; tarımsal faaliyetlerin izlenmesi ve üreticilere rehberlik edilmesinin devam edeceği bildirildi.

SİMAV’DA ARONYA YETİŞTİRİCİLİĞİ YERİNDE İNCELENDİ

SİMAV’DA ARONYA YETİŞTİRİCİLİĞİ YERİNDE İNCELENDİ

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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