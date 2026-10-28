Aziz Sancar'dan öğrencilere gülümseten çalışma öğüdü

etkinlik ve katılımcılar:

Bahçeşehir Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 'Bir bilim ideali: Aziz Sancar' başlıklı panel, Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar ile yüzlerce öğrenciyi bir araya getirdi. Program, Türkiye Gençlik Kulüpleri Konfederasyonu tarafından, Bahçeşehir Koleji Sosyal Projeler Direktörü Tülin Tarbak'ın davetiyle organize edildi. Sancar etkinliğe akademisyen eşi Prof. Dr. Gwen Boles Sancar ile katıldı ve salonda büyük ilgi gördü.

açılış konuşması:

BAU Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu açılışta yaptığı konuşmada bilimsel ilerlemenin kuşaklar boyunca ortaya konan emeğin, birikimin ve cesur soruların ürünü olduğunu vurguladı. Hatipoğlu, Sancar'ın çalışmalarının dünya bilimine yön verdiğini belirterek buluşmanın gençlerin merakını ve araştırma azmini güçlendireceğini söyledi. İlgili kurumsal temsilciler arasında BAU Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel ile Türkiye Gençlik Kulüpleri Konfederasyonu Başkanı Doç. Dr. Bilal Okudan da yer aldı.

nobel sonrası araştırmalar:

Panelde konuşan Prof. Dr. Aziz Sancar, Nobel ödülünü aldıktan sonra çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı. Sancar, üç ana alemden biri olan arkelerdeki DNA onarım mekanizmasına dair yeni bulgularını 'geçtiğimiz hafta' ilk kez paylaştığını belirtti. Ayrıca 2015'te aldığı ödül sonrası yürüttüğü başka bir çalışmada, ölümcül bir beyin tümörüne karşı fareler üzerinde ekip çalışmasıyla elde edilen ilerlemeyi de dinleyicilerle paylaştı.

bilimsel tecrübe ve ülke vurgusu:

Sancar, gençlere Avrupa ve Amerika'da bilimsel disiplin ve yöntem öğrenmelerini tavsiye etti, ancak öğrencilere Türkiye'ye dönmeleri gerektiğini de sıkça yineledi: 'Türkiye'ye borcumuz var'. Konuşmasında Türkiye'nin kendisine güç verdiğini ve ülkeyle bağın önemini vurguladı.

öğrencilere öğütler:

Başarının kolay gelmediğini sıkça vurgulayan Sancar, çalışmanın yetenekten daha belirleyici olduğunu söyledi ve öğrencilere pratik tavsiyeler verdi. Sözlerinden öne çıkanlar arasında, 'Hiçbir başarı kolay gelmez, çok çalışmak, inatçı olmak, konuyu rakip olarak görmek lazım.' ifadesi yer aldı. Salonda gülümsemeye neden olan bir diğer tavsiyesi ise netti: 'Üzerinde çalıştığınız konuyu rakip olarak görün. Senin ananı ağlatacağım yaklaşımıyla hareket edin, üstüne üstüne gidin.'

sanat gezisi ve teşekkürler:

Panelin ardından Sancar ve eşi, Bahçeşehir Üniversitesi'nin ihya ettiği Gazi Osman Paşa Yalısı'ndaki sanat sergisini gezdi. Ebru Sanatçısı Hikmet Barutçugil'in 'Suyun Hafızasında İstanbul' sergisindeki eserleri incelediler. Etkinlik sonunda Enver Yücel, Prof. Dr. Aziz Sancar'a 'Mavi Düşler' ve 'Nusretiye Camii' eserlerini hediye etti ve Sancar'a plaket takdim edildi.

NOBEL ÖDÜLLÜ BİLİM İNSANI PROF. DR. AZİZ SANCAR, BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ EV SAHİPLİĞİNDE DÜZENLENEN "BİR BİLİM İDEALİ: AZİZ SANCAR" KONULU PANELDE ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELDİ.