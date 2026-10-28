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Korkuteli'nde hafızlara belge ve ödül takdimi

Korkuteli Merkez Erkek Kur’an Kursu'nda hafızlık tespit sınavını geçen 5 öğrenci ile yarışmalarda dereceye girenlere belgeleri ve ödülleri takdim edildi.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 11:05

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Korkuteli'nde hafızlara belge ve ödül takdimi

Korkuteli'de hafızlara belge töreni

Korkuteli Müftülüğü Merkez Erkek Kur’an Kursu’nda hafızlık eğitimini başarıyla tamamlayan öğrencilere belgeleri düzenlenen törenle verildi. Tören, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilen Hafızlık Tespit Sınavlarında başarılı olan 5 erkek hafız öğrenci ile Kur’an-ı Kerim’i Yüzünden Okuma ve Hafızlık Yarışmalarında dereceye girenler için gerçekleştirildi.

Törenin akışı ve takdimler:

Programda önce katılımcılara hitaplar yapıldı, ardından belge ve ödül takdimine geçildi. Tören boyunca hafızlarla tek tek ilgilenen Müftü Ahmet Karagöz, öğrencilere başarı dileklerini iletti. Belgeler, Dernek Başkanı Hasan Özokudan ve Kur’an kursu adına Kurs Yöneticisi Ali Sarıca tarafından takdim edildi. Bölge yarışmasında ve il finalinde dereceye giren öğrencilere de ödülleri bu törende sunuldu.

yetki, takdir ve katılımcılar:

Törene hafızlık öğrencileri, ilçe müftüsü, vaizler, kurs yöneticileri ve öğreticiler ile Kur’an Kursları Dernek Başkanı Hasan Özokudan, daire personeli ve hayırseverler katıldı. Programa katılanlar, öğrencilerin başarısını kutlayarak destek mesajları verdiler.

Müftü Ahmet Karagöz, törende yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Sizler de hafızlığınızı tamamlayıp belge sınavında başarılı olduğunuz zaman, bugün bu beş arkadaşınıza yaptığımız gibi sizler için de program düzenleyeceğiz. Sizler bizim manevi sigortamız ve huzur kaynağımızsınız. Her daim emrinizde ve hizmetinizdeyiz. Gösterdiğiniz gayret ve çabadan dolayı sizleri kutluyor, belge alan öğrencilerimize bundan sonraki eğitim hayatlarında başarılar diliyorum"

Program, belge ve ödüllerin takdim edilmesinin ardından katılımcıların tebrikleriyle sona erdi. Tören, hem hafızlık eğitimini tamamlayan öğrencilerin emeklerinin tanınmasına hem de bölge ve il derecelerinin kamuoyunda takdir edilmesine vesile oldu.

KORKUTELİ MÜFTÜLÜĞÜ MERKEZ ERKEK KUR&#039;AN KURSU&#039;NDA, HAFIZLIK EĞİTİMİNİ BAŞARIYLA TAMAMLAYAN...

KORKUTELİ MÜFTÜLÜĞÜ MERKEZ ERKEK KUR'AN KURSU'NDA, HAFIZLIK EĞİTİMİNİ BAŞARIYLA TAMAMLAYAN ÖĞRENCİLERE BELGELERİ DÜZENLENEN PROGRAMLA TAKDİM EDİLDİ.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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