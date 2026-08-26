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Babadağ'da 27. keşkek festivali için geri sayım

Babadağ Belediyesi ve hayırseverlerin desteğiyle 13 Eylül 2026'da düzenlenecek 27. keşkek festivali, birlik ve dayanışma vurgusuyla Babadağlıları aynı sofrada buluşturacak.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 10:08

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Babadağ'da 27. keşkek festivali için geri sayım

Babadağ'da 27. keşkek festivali için geri sayım

Babadağ Belediyesi ve hayırseverlerin katkılarıyla geleneksel olarak düzenlenen 27. Babadağ Geleneksel Keşkek Festivali, bu yıl 13 Eylül 2026 Pazar günü düzenlenecek. Etkinlik 12.00 ile 16.30 saatleri arasında Babadağ Kapalı Pazar Yeri Çarşı Meydanı'nda gerçekleştirilecek ve bölge halkına keşkek ikramı sunulacak.

etkinlik detayları

Babadağ'da geleneksel hale gelen festival, birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını öne çıkaran bir etkinlik olarak dikkat çekiyor. Geçen yıl yaklaşık 10 ton keşkeğin vatandaşlara ikram edildiği organizasyonda, bu yıl daha yoğun bir katılımın olması bekleniyor. Festival, hem yerel kültürün yaşatılması hem de komşuluk bağlarının yeniden güçlenmesi açısından önemli bir buluşma niteliği taşıyor.

başkanın daveti

Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral, tüm hemşehrilerini festivale davet ederek şu ifadeleri kullandı: "Keşkek Heyetimizin ve hayırseverlerimizin katkılarıyla düzenlenen 27. Babadağ Geleneksel Keşkek Festivali’ne tüm hemşehrilerimizi davet ediyoruz. Birlik ve beraberliğimizin en güzel örneklerinden biri olan festivalimizde, aynı sofrada buluşmak dileğiyle".

Organizatörler, festivale katılacak vatandaşlara sıcak bir karşılama ve düzenli bir ikram süreci sunmayı hedefliyor; etkinlik, Babadağ'ın kültürel mirasını ve dayanışma geleneğini canlı tutmayı amaçlıyor.

BABADAĞ BELEDİYESİ VE HAYIRSEVERLERİN KATKILARIYLA GELENEKSEL OLARAK DÜZENLENEN BABADAĞ GELENEKSEL...

BABADAĞ BELEDİYESİ VE HAYIRSEVERLERİN KATKILARIYLA GELENEKSEL OLARAK DÜZENLENEN BABADAĞ GELENEKSEL KEŞKEK FESTİVALİ, BU YIL 27’NCİ KEZ GERÇEKLEŞTİRİLECEK. GEÇTİĞİMİZ YIL 10 TON KEŞKEĞİN İKRAM EDİLDİĞİ FESTİVALDE BU YIL KATILIMIN DAHA DA YÜKSEK OLMASI BEKLENİYOR.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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