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Kavşakta çarpışma: Araban'da hafif ticari araç ile kamyonet savruldu, 5 yaralı

Gaziantep'in Araban ilçesi Yolveren Mahallesi'nde hafif ticari araç ile kamyonetin kavşakta çarpışması sonucu 2'si ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 13:25

GÜNCELLEME: 28 Eylül 2026 - 13:32

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kavşakta çarpışma: Araban'da hafif ticari araç ile kamyonet savruldu, 5 yaralı

Kavşakta çarpışma sonucu araçlar savruldu

Gaziantep'in Araban ilçesi kırsal Yolveren Mahallesi sınırlarında, hafif ticari araç ile kamyonetin kavşakta çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

İddiaya göre, sürücüleri öğrenilemeyen 31 SJ 264 plakalı hafif ticari araç ile 16 CPY 01 plakalı kamyonet, kavşakta çarpıştı. Çarpışma anında kamyonet yan yatarken, savrulan hafif ticari araç yol kenarındaki yön levhasına çarparak durabildi.

Müdahale ve yaralıların durumu:

Kaza sonrası bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, kazada yaralanan 2'si ağır olmak üzere 5 kişiye ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar, ilk tedavilerinin ardından Araban Devlet Hastanesi ile Gaziantep kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı.

Soruşturma başlatıldı:

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. yetkililer, çarpışmanın kesin nedenini belirlemek için olay yerinde inceleme yapıyor; sürücülerin ifadeleri ve olayın oluş şekli araştırılıyor.

GAZİANTEP&#039;İN ARABAN İLÇESİNDE HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE KAMYONETİN ÇARPIŞMASI SONUCU 2&#039;Sİ AĞIR 5 KİŞİ...

GAZİANTEP'İN ARABAN İLÇESİNDE HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE KAMYONETİN ÇARPIŞMASI SONUCU 2'Sİ AĞIR 5 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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