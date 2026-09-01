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Yasak u dönüşü kavşağında yunus timine çarpışma: polis memuru yaralandı

Karaman'da yasak u dönüşü yapan bir otomobilin motosikletli Yunus timine çarpması sonucu bir polis memuru yaralandı; sürücü ifadesi için karakola götürüldü.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 11:08

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Yasak u dönüşü kavşağında yunus timine çarpışma: polis memuru yaralandı

Olay yeri ve çarpışma:

Kaza, Hamidiye Mahallesi İbrahim Öktem Bulvarı üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdullah A. idaresindeki 70 BB 571 plakalı Toyota marka otomobilin yasak 'u' dönüşü yaptığı sırada, Mehmet B.'nin kullandığı 70 A 4860 plakalı motosikletli Yunus timine ait motosikletle çarpıştığı bildirildi.

Yaralı polis ve müdahale:

Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosikletin sürücüsü olan polis memuru yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yetkililer, polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Olay sonrası ve soruşturma:

Kazanın ardından olay yerine gelen otomobil sürücüsünün yakınlarının, kazayı görüntüleyen gazetecilerin üzerlerine yürüyerek görüntü alınmasını engellemeye çalıştığı belirtildi. Sürücü Abdullah A. ifadesi almak üzere karakola götürülürken, kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

KARAMAN&#039;DA OTOMOBİL İLE MOTOSİKLETLİ YUNUS TİMİNİN KARIŞTIĞI KAZADA BİR POLİS MEMURU...

KARAMAN'DA OTOMOBİL İLE MOTOSİKLETLİ YUNUS TİMİNİN KARIŞTIĞI KAZADA BİR POLİS MEMURU YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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