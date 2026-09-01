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Akkaş'ın beşi tamam: Aydınlı boksör Rize'de beşinci Türkiye şampiyonluğunu kazandı

Rize’deki U-23 Ferdi Boks Şampiyonası'nda Aydınlı milli sporcu Tevfik Akkaş 50 kiloda beşinci kez Türkiye şampiyonu oldu; takım 1 altın, 2 bronzla döndü.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 11:07

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Akkaş'ın beşi tamam: Aydınlı boksör Rize'de beşinci Türkiye şampiyonluğunu kazandı

Akkaş Rize'de beşinci şampiyonluğunu ilan etti

Rize'de düzenlenen U-23 Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda Aydınlı milli sporcu Tevfik Akkaş, 50 kiloda ringe çıkarak beşinci kez Türkiye şampiyonu oldu.

müsabaka ayrıntıları:

Şampiyonaya birçok ilden sporcular katıldı. Aydın ekibi turnuvayı 1 altın ve 2 bronz madalya ile tamamladı. 50 kiloda mücadele eden TOHM ve milli sporcu Tevfik Akkaş birinci olurken, 70 kiloda yarışan Aydınlı sporcu Meryem Kaçar U-23 Kadınlar kategorisinde Türkiye üçüncüsü, 48 kiloda ringe çıkan milli sporcu Simge Bekler ise U-23 Kadınlar’da Türkiye üçüncüsü oldu.

Her geçen yıl başarısını artıran Akkaş'ın bu sonucu, Aydın boks camiası için önemli bir başarı olarak kayda geçti.

tebrik ve değerlendirme:

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Milli Takım Teknik Direktörü Yavuz Kılıç, sporcuları tebrik ederek şampiyonanın ardından teşekkürlerini iletti. Kılıç, "Rize’de düzenlenen U-23 Erkekler Ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası’nı, 1 altın ve 2 bronz madalya ile tamamladık. Bize desteklerinden ötürü başta Aydın Gençlik ve Spor il Müdürlüğümüze ve her türlü imkan ve desteğini bizden eksik etmeyen İl Müdürümüz Serhat Yığmatepe olmak üzere bizlere inanıp dualarını esirgemeyen ve emeği geçen herkese teşekkürü bir borç bilirim. Aydın’ımıza hayırlı olsun" dedi.

Şampiyonanın sonuçları, Aydınlı sporcuların ulusal düzeydeki yükselişine işaret ediyor ve önümüzdeki dönemde milli takım hazırlıkları için moral kaynağı oluşturuyor.

RİZE&#039;DE DÜZENLENEN U-23 ERKEKLER VE KADINLAR TÜRKİYE FERDİ BOKS ŞAMPİYONASI’NDA RİNGE ÇIKAN...

RİZE'DE DÜZENLENEN U-23 ERKEKLER VE KADINLAR TÜRKİYE FERDİ BOKS ŞAMPİYONASI’NDA RİNGE ÇIKAN AYDINLI MİLLİ SPORCU TEVFİK AKKAŞ, BEŞİNCİ KEZ TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLDU.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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