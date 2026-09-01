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Şanlıurfa'da yakıt hırsızlığı hükümlüsü jandarmanın çalışmasıyla cezaevine gönderildi

Eyyübiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yakıt hırsızlığından 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.H.S.'yi yakalayarak cezaevine gönderdi.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 11:04

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Şanlıurfa'da yakıt hırsızlığı hükümlüsü jandarmanın çalışmasıyla cezaevine gönderildi

Şanlıurfa'da yakıt hırsızlığı iddiasıyla aranan şahıs yakalandı

Şanlıurfa'da yakıt çaldığı gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi, jandarma ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

operasyon ayrıntıları:

Eyyübiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sıvı veya gaz halindeki enerji hakkında hırsızlık suçundan hakkında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.H.S. isimli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan operasyonda şüpheli gözaltına alındı.

adli süreç:

Gözaltına alınan şahıs, karakoldaki işlemlerinin ardından resmi işlemler tamamlandıktan sonra cezaevine gönderildi.

YAKIT ÇALMAKTAN ARANAN ŞAHIS YAKALANDI

YAKIT ÇALMAKTAN ARANAN ŞAHIS YAKALANDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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