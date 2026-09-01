Motosiklet güvenliğinde öncelik canların korunması ve yeni eylem planı

Motosiklet denetimleri eylem planı 2026-2027

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) Toplantı Salonu’nda düzenlenen "Motosiklet Denetimleri Eylem Planı Değerlendirme" toplantısında, 2026-2027 dönemine ilişkin yeni eylem planını açıkladı. Toplantıda trafik güvenliğinin doğrudan insan hayatına dokunan bir başlık olduğuna vurgu yapıldı ve uygulamaya ilişkin kapsamlı değerlendirmeler paylaşıldı.

Artan motosiklet sayısı ve kazalara ilişkin riskler:

Bakan Çiftçi, son yıllarda motosiklet kullanımının hızla arttığını belirterek, 2020-2025 döneminde toplam motorlu taşıt sayısındaki artışın %39,2 olduğunu, buna karşın motosiklet sayısındaki artışın %102,4 seviyesine ulaştığını söyledi. Bu hızlı büyüme; yetersiz sürücü eğitimi, koruyucu ekipman kullanılmaması, hız ihlalleri, kırmızı ışık, ters yön, şerit ihlalleri ile yaya yollarının kullanılması gibi sorunları öne çıkardı. Bakan, bu tablo karşısında motosiklet kazalarının önlenmesine yönelik kapsamlı bir eylem planına olan ihtiyacın netleştiğini vurguladı.

Eylem planının yapısı ve yürütülmesi:

2025 yılında başlatılan önceki çalışmalarda eylem planının eğitim, kampanya, denetim ve mevzuat olmak üzere dört temel eksen etrafında şekillendiği; 28 paydaş kurum ve kuruluşla eğitim faaliyetleri, farkındalık kampanyaları ve yeni denetim modelleri geliştirildiği ifade edildi. Sahada denetimlerin artırıldığı, sivil ekiplerin ve trafik dışı birimlerin sürece dâhil edildiği ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemlerinin daha etkin kullanıldığına dikkat çekildi.

2026-2027 hedefleri ve performans göstergeleri:

Bakan Çiftçi, yeni planın 1 amaç, 4 hedef ve 34 performans göstergesi içerdiğini, çalışmanın 26 paydaş kurum ile yürütüleceğini açıkladı. Eğitim, kampanya, denetim ve mevzuat alanlarında birbirini tamamlayan bir sistem kurulacağı belirtildi. Amaç, uygulanan faaliyetlerin sahada davranış değişikliğine dönüşmesini sağlamaktır.

Denetim anlayışında öncelik: ceza değil önleme

Toplantıda, denetim anlayışının niteliğine vurgu yapılarak Bakan Çiftçi’nin şu sözleri aktarıldı: "Denetimin amacı ceza yazmak değil, kazayı önlemek ve insanımızın hayatını korumaktır." Çiftçi, 2026 yılında denetim sayılarının güçlü biçimde sürdürülmesine rağmen bazı ihlal kalemlerinde işlem sayılarının gerilemesinin, doğru denetim ve caydırıcılığın davranış değişikliğine yol açabileceğine işaret etti. Ancak hız, geçiş önceliği, şerit değiştirme ve arkadan çarpma kaynaklı risklerin hâlâ önemli sorunlar olmaya devam ettiğini sözlerine ekledi.

Bakan ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde belirlenen hedef doğrultusunda, 2030’a kadar trafik kaynaklı can kayıplarının %50 azaltılması hedefine vurgu yaptı. Bu amaca ulaşmak için Emniyet, Jandarma ve tüm paydaşlarla birlikte veriye dayalı, teknoloji destekli, eğitimle güçlenen ve sahada yüksek görünürlük sağlayan bir trafik güvenliği yaklaşımının kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.

Çiftçi toplantıyı özetlerken, trafik güvenliğinde başarı ölçüsünün denetim veya kesilen ceza sayısı olmadığını belirterek, "Asıl başarı; önlenen kazadır, kurtarılan candır, evine sağ salim ulaşan insanımızdır." sözleriyle eylem planının nihai hedefini vurguladı.

Motosiklet denetimlerinde 2026-2027 dönemi için yeni eylem planı