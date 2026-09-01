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Tarsus adli yılını 'kapı sizindir' mesajıyla açtı

Tarsus Cumhuriyet Başsavcısı Gürkan Özkaynak, 2026-2027 adli yıl açılışında adliyeye erişimin kolay olduğunu, avukatlarla yakın çalışma sözü verdi.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 11:07

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EDİTÖR: Emre Koç

Tarsus adli yılını 'kapı sizindir' mesajıyla açtı

Tarsus'ta adli yıl açılışı

Mersin'in Tarsus ilçesinde 2026-2027 adli yılının açılışı için düzenlenen programda yargı camiası ve yetkililer bir araya geldi. Törene Tarsus Cumhuriyet Başsavcısı Gürkan Özkaynak, İlçe Emniyet Müdürü Bayram Barış Altındal, Tarsus Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Özen, İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Güler ile hakimler, savcılar, avukatlar, adliye personeli ve davetliler katıldı.

adalete erişim ve güven mesajı:

Programda konuşan Başsavcı Gürkan Özkaynak, yeni adli yılın yargı camiasına ve millete hayırlı olmasını dileyerek vatandaşlara adalete erişim konusunda güven verdi. Özkaynak, Adliyemizin kapısı sizindir. Çekinmeden, çekince duymadan bu kapıya gelebilirsiniz ifadeleriyle adliye kapılarının halk için açık olduğunu vurguladı. Ayrıca adliyenin soğuk duvarlarının arkasında, Anadolu'nun evlatlarından oluşan bir yargı kadrosunun görev yaptığını belirtti.

yargı işleyişi ve kurumlar arası iş birliği:

Başsavcı Özkaynak, artan nüfus ve iş yüküne rağmen adli hizmetlerin özveriyle yürütüldüğünü; savcıların etkili ve mevzuata uygun soruşturma yöntemleri kullandığını, hakimlerin hukuka uygun olarak toplanan deliller doğrultusunda etkin yargılamalar gerçekleştirdiğini aktardı. Yazı işleri müdürleri ve kalem personelinin adalet hizmetlerinin sürdürülmesinde üstlendiği rolün önemine dikkat çekti.

Ceza infaz kurumlarında da ıslah ve yeniden topluma kazandırma çalışmalarının devam ettiğini belirten Özkaynak, kolluk kuvvetleri ile ceza infaz personeline teşekkür etti. Yargının etkinliğini artırmak için savunmanın temsilcisi olan avukatlarla güçlü bir iş birliği içinde olacaklarını ve avukatlardan gelecek tavsiye ile önerilerin değerlendirileceğini ifade etti.

Yeni adli yıl öncesinde yayımlanan kararnameyle Tarsus Adliyesi'nden ayrılan meslektaşlarına yeni görevlerinde başarı dileyen Başsavcı, Tarsus'a atanan hakim ve savcılara, özellikle Adalet Komisyonu Başkanı olarak görevlendirilen isimlere de iyi dileklerini iletti. Konuşmasını 2026-2027 adli yılının ülkeye, millete ve yargı camiasına hayırlar getirmesi temennisiyle tamamladı.

TARSUS’TA ADLI YILI BAŞLADI

TARSUS’TA ADLI YILI BAŞLADI

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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