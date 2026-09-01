Başkan Dere protokol koltuğunu özel çocuklara bıraktı, örnek bir jest sergiledi

Çivril'de 30 Ağustos'ta sıcak bir insanlık hikâyesi

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Çivril’in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı etkinlikleri, ilçede sadece coşkuyla değil insanı önceleyen bir davranışla da gündem oldu. Çivril Belediye Başkanı Semih Dere, düzenlenen kutlama programında kendisi için ayrılan protokol koltuğunu özel ihtiyaçlı çocuklara bıraktı ve konser boyunca ayakta kalarak izledi.

programdaki anlar:

Programın ilerleyen saatlerinde alandaki yoğun kalabalık arasında özel ihtiyaçlı çocukları fark eden Başkan Dere, tereddüt etmeden makam koltuğundan kalktı ve çocukları oturtarak onların erişimini sağladı. Bu jest, meydandaki vatandaşlar ve davetliler tarafından uzun süre alkışlandı. Ünlü sanatçı Efe Güngör’ün sahnedeki performansı sırasında çocuklarla birlikte türküler söylendi; protokolün ayakta izlediği konser, hem zafer coşkusunu hem de birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirdi.

dernekten ve başkandan açıklamalar:

Umut çocukları derneği başkanı Nesrin Akbeyik, Başkan Dere’nin bu tutumuna teşekkür ederek, 'Çocuklarımıza gösterilen bu hassasiyet ve saygı bizleri çok duygulandırdı. Başkanımızın bu davranışı, aslında gerçek büyüklüğün makamda değil, gönülde olduğunu bir kez daha gösterdi' dedi. Başkan Semih Dere ise yaptığı kısa açıklamada, 'Bu toprakların kurtuluşunu minnetle anarken, geleceğimiz olan evlatlarımızın her zaman en iyi yerde olmayı hak ettiğini biliyoruz. Protokol sadece bir koltuktan ibarettir; asıl protokol çocuklarımızın gözlerindeki ışıktır' ifadelerini kullandı.

Yaşanan bu görüntüler, hem Çivril halkı arasında hem de sosyal medyada ilgi gördü; bazı izleyiciler davranışı örnek olarak nitelendirip belediye başkanına teşekkür etti. Konser ve kutlama programı, vatan sevgisi ile insan sevgisinin iç içe geçtiği anlarla hafızalara kazındı.

30 Ağustos anmaları çerçevesinde öne çıkan bu insani jest, ilçede düzenlenen törenin sadece tarihsel anlamını değil, aynı zamanda toplumsal duyarlılığı da ön plana çıkardı.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI VE ÇİVRİL'İN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 104. YIL DÖNÜMÜ COŞKUSUNA, İLÇEDE ANLAMLI BİR İNSANLIK HİKÂYESİ DAMGA VURDU. ÇİVRİL BELEDİYE BAŞKANI SEMİH DERE, DÜZENLENEN KUTLAMA PROGRAMINDA PROTOKOL KOLTUĞUNU ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLARA BIRAKARAK HERKESE ÖRNEK OLACAK BİR DUYARLILIK SERGİLEDİ.