Ereğli'de yağış kaynaklı heyelan sonrası risk nedeniyle bina boşaltıldı

Ereğli'de yağış sonrası tahliye

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Sarıkorkmaz Mahallesi'nde Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından etkili olan şiddetli yağış sonucu heyelan meydana geldi. Bölgedeki çalışmalarda istinat duvarında çökme tespit edildi.

heyelanın yarattığı hasar:

Bölgede yapılan gözlemlerde istinat duvarı yıkıldı ve zeminde kayma görüldü. Oluşan hasar nedeniyle çevredeki yapıların güvenliği öncelikli olarak değerlendirildi.

güvenlik önlemleri ve tahliye:

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri alana gelerek güvenlik şeridi çekti. Risk nedeniyle üç katlı bir binada ikamet edenler tedbir amaçlı tahliye edildi.

Güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede yetkililer tarafından gerekli kontroller yapılıyor.

Karadeniz Ereğli ilçesinde heyelanın ardından binada yaşayanlar tahliye edildi