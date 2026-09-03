Bafra'da dönüş yolunda römork devrildi; altı kişi hastaneye kaldırıldı

Kaza özeti:

Samsun'un Bafra ilçesi Alaçam Mahallesi'nde römorklu bir traktörün devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı. Olayın ardından sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi; yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada yaralananlar ve müdahale:

Edinilen bilgilere göre, sürücü M.K. idaresindeki römorklu traktör seyir halindeyken devrildi. Kazada römorkta bulunan N.K., S.S., S.Ç., M.K., T.G. ve Z.Ç. yaralandı. İhbarı takiben olay yerine sağlık ekipleri ile jandarma sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi ve durumlarına göre ambulanslarla Bafra Devlet Hastanesi'ne nakledildiler.

Soruşturma devam ediyor:

Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Kazanın oluş nedenine dair soruşturma sürüyor ve yetkililer olay yerindeki çalışmalarını sürdürüyor.

SAMSUN’UN BAFRA İLÇESİNDE TRAKTÖRÜN RÖMORKUNUN DEVRİLMESİ SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 6 KİŞİ YARALANDI.