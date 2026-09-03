Dolar 48,3120 +0,03%
Euro 56,2404 +0,19%
Bist 14.050,56 -1,25%
Altın Gram 6.941,23 +1,23%
EUR/USD 1,1610 +0,16%
Brent Petrol 94,54 -1,14%
--°

Bafra'da dönüş yolunda römork devrildi; altı kişi hastaneye kaldırıldı

Alaçam Mahallesi'nde römorklu traktörün devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı; sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı ve yaralılar hastaneye sevk edildi.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 08:21

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Bafra'da dönüş yolunda römork devrildi; altı kişi hastaneye kaldırıldı

Kaza özeti:

Samsun'un Bafra ilçesi Alaçam Mahallesi'nde römorklu bir traktörün devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı. Olayın ardından sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi; yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada yaralananlar ve müdahale:

Edinilen bilgilere göre, sürücü M.K. idaresindeki römorklu traktör seyir halindeyken devrildi. Kazada römorkta bulunan N.K., S.S., S.Ç., M.K., T.G. ve Z.Ç. yaralandı. İhbarı takiben olay yerine sağlık ekipleri ile jandarma sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi ve durumlarına göre ambulanslarla Bafra Devlet Hastanesi'ne nakledildiler.

Soruşturma devam ediyor:

Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Kazanın oluş nedenine dair soruşturma sürüyor ve yetkililer olay yerindeki çalışmalarını sürdürüyor.

SAMSUN’UN BAFRA İLÇESİNDE TRAKTÖRÜN RÖMORKUNUN DEVRİLMESİ SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 6 KİŞİ...

SAMSUN’UN BAFRA İLÇESİNDE TRAKTÖRÜN RÖMORKUNUN DEVRİLMESİ SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 6 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Adana'da 1-18 yıl arası cezası olan 39 firari hükümlü yakalandı
images

Yunus ekiplerinin durdurduğu şahıs 19 yıl 7 ay hapis cezasıyla yakalandı
images

Kaçkar’da 3 bin 100 metrede yönünü kaybeden İngiliz turist için kurtarma seferbe...
images

Gaziantep'te FETÖ/PDY üyesi olmaktan 6 yıl 3'er ay hapis cezası bulunan iki kişi...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Arsuz kayalıklarında yorulan leylek itfaiyenin müdahalesiyle kurtarıldı

Sanal anjiyo koroner damarların ayrıntılı değerlendirilmesinde önemli bir seçenek

Kaçkar’da 3 bin 100 metrede yönünü kaybeden İngiliz turist için kurtarma seferberliği

Gaziantep'te FETÖ/PDY üyesi olmaktan 6 yıl 3'er ay hapis cezası bulunan iki kişi yakalandı

TREND HABERLER

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı